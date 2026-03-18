Μητσοτάκης στον «Νέο Κόσμο»: «Έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας»

Τη διαβεβαίωση ότι Ελλάδα και Αυστραλία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, «Νέος Κόσμος».

Ο πρωθυπουργός – ο οποίος λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέβαλε το ταξίδι του στην Αυστραλία – σημείωσε ότι «η πρόθεσή μου ήταν όταν θα ερχόμουν -αλλά μπορώ να σας το πω- να ανακοινώσω ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Έχουμε μία μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα Ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απώτερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί».

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων γραφειοκρατίας, ο Κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι «επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι από τα προβλήματα, ξέρω ότι στο παρελθόν υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ζητήματα στις προξενικές μας Αρχές» και αναφερόμενος στις λύσεις που προωθούνται «έτσι ώστε ο Έλληνας της Αυστραλίας όταν πρέπει να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές να μην αισθάνεται ότι ταλαιπωρείται. Είναι κάτι το οποίο για εμένα δεν είναι αποδεκτό και θα πιέσω με όλη μου τη δύναμη ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η γραφειοκρατία που αναμφισβήτητα σήμερα υπάρχει».

Όσον αφορά στην αναβολή της επίσκεψής του στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «η απόφασή μου αυτή να αναβάλλω αυτήν την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Την αντιμετώπιζα προσωπικά και εγώ και η σύζυγός μου με πολύ μεγάλη προσμονή. Ήταν όμως μία απόφαση ευθύνης. Όπως ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μιας εντονότατης πολεμικής σύρραξης και δυστυχώς θα ήταν αδύνατο να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις», αν και είπε ότι η επίσκεψη αυτή θα «γίνει ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ψήφου των ομογενών υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, ο παγκόσμιος Ελληνισμός, αλλά τώρα απευθύνομαι σε εσάς, να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη μητέρα πατρίδα. Και καλύτερος τρόπος από το να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις επόμενες Εθνικές Εκλογές μέσω της επιστορικής ψήφου δεν υπάρχει».

Επίσης, επισήμανε ότι «μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές» και όσον αφορά στα ταξίδια των ομογενών το μήνυμά του ήταν «να μην ανησυχούν να επισκεφτούν την Ελλάδα … θα σας ενθαρρύνω όλες και όλους να κάνετε και φέτος το καλοκαίρι το ταξίδι στην Ελλάδα και θα το κάνετε με απόλυτη ασφάλεια».

