search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 07:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

18.03.2026 06:20

Περιμένοντας την Ευρώπη: Μέτρα για στήριξη από τον πόλεμο προτείνει στις Βρυξελλες η κυβέρνηση  

Στην Ευρώπη έχει στραμμένο το βλέμμα της η κυβέρνηση αφού παρά τα όσα λένε τα κυβερνητικά στελέχη για στήριξη της ελληνικής κοινωνίας από τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας αυτό  που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου είναι να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας όπως έγινε  την περίοδο του κορονοϊού και αργότερα με το ταμείο ανάκαμψης. 

Ο πρωθυπουργός αλλά και ο υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος  Πιερρακάκης, αναμένεται να  ζητήσουν στην σύνοδο κορυφής αύριο και μεθαύριο  να ληφθούν άμεσα ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Τα πράγματα ωστόσο δεν μοιάζουν να είναι ιδιαίτερα εύκολα  για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι εμφανίζονται διχασμένοι. Κάποιοι ηγέτες υποστηρίζουν  δηλαδή ότι είναι σχετικά νωρίς για να  πάρουν οι Βρυξέλλες σοβαρά μέτρα σε όπως στην Ουκρανία. Ζητούν μάλιστα να υπάρξει περίοδος αναμονής  προκειμένου να διαφανεί προς τα που πηγαίνει το πράγμα  και μετά να αποφασίσουν πιο πρέπει να γίνει. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται λοιπόν να δώσει μάχη στην σύνοδο κορυφής  για να πείσει τους ομολόγους του  ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη για τα χειρότερα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται να επιμένουν ότι η λύση για την ενεργειακή λύση εξ αιτίας του πολέμου μπορεί να έρθει μόνο από τις Βρυξέλλες. 

«Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα πακέτο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων έτοιμο προς ενεργοποίηση, αν χρειαστεί να στηρίξουμε καταναλωτές και επιχειρήσεις με τις τιμές της ενέργειας. Αν συνεχιστεί η κρίση, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε χρόνο για να το ενεργοποιήσουμε»,ανέφερε χθες για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός δείχνοντας τον τρόπο  με τον οποίο θα κινηθεί  στην σύνοδο κορυφής της Πέμπτης .

Είναι χαρακτηριστικό οτι στην  συζήτηση  που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε με τη δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era», που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα επεσήμανε ακόμα οτι «Είμαστε ανοιχτοί στη μείωση της φορολογίας των καυσίμων , εάν πρόκειται για ευρωπαϊκή απόφαση -ως απάντηση στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στη Μέση Ανατολή- και το κόστος δεν επιβαρύνει την δημοσιονομική θέση της χώρας» ζητώντας στην πραγματικότητα με αυτό τον τρόπο δημοσιονομική ευελιξία . 

Ξεκαθάρισε μάλιστα  ότι σε  αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η λήψη φορολογικών μέτρων αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας, τότε θα προκριθεί   η  «πεπατημένη» των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος των πιο ευάλωτων.

Ακόμα στελέχη της κυβέρνησης προκρίνουν την «επαναφορά» του fuel pass  και των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας εαν και εφόσν το φυσικό αέριο   συμπαρασύρει και τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα.

Τα κυβερνητικά στελέχη επέμεναν πάντως ότι  οι ηγέτες της Ε.Ε. θα πρέπει να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει  με ασφάλεια ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.  Σημείωναν μάλιστα ότι εάν   το «ράλι» ανόδου στις τιμές της ενέργειας συνεχιστεί  και τις επόμενες δύο εβδομάδες, τότε αυτό συνεπάγεται «κόκκινο συναγερμό» τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ευρώπη . 

Οι ίδιοι άνθρωποι λένε  ακόμα ότι οι οποίες κινήσεις γίνουν για το δεύτερο  πακέτο στήριξης θα γίνουν στα τέλη Μαρτίου ενώ θεωρούν ότι εάν  η κρίση κλιμακωθεί τότε οι Βρυξέλλες το αργότερο στις αρχές Απριλίου θα πρέπει να έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Πρίν μερικά εικοσιτετράωρα  μάλιστα  ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τους 27 ηγέτες της ΕΕ να εντοπίσουν τα κατάλληλα εργαλεία για «έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απόκριση».

Έτσι όλα δείχνουν ότι το βασικό αφήγημα του πρωθυπουργού στην σύνοδο κορυφής θα είναι ότι  το μείγμα των μέτρων που υιοθέτησε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία πρέπει να είναι ο μπούσουλας  της αντιμετώπισης της νέας κρίσης.  «Θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα (…), έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας»ανάφερε πριν  κάποια  εικοσιτετράωρα  ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Διαβάστε επίσης:

«Μύθος» τα περί βίαιης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση λέει ο Κυρανάκης εν μέσω απεργίας των οδηγών ταξί

Μητσοτάκης για το «deiktesota.gov.gr»: «Εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας – Oι πολίτες θα κρίνουν το έργο των δημάρχων»

Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στο Κρασνοντάρ (videos)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ισραήλ και Λίβανο – Η Τεχεράνη θρηνεί Λαριτζανί και Σουλεϊμανί, οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες ιρανικές θέσεις – Live οι εξελίξεις

Σε επτά μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος επιμένει το ΥΠΟΙΚ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση χωρίς λάθη και καθυστερήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Εμφύλιος στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν - «Στα χαρακώματα» το κίνημα MAGA, παραιτήσεις και μαχαιρώματα

ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3