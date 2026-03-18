ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης και Παππάς πιέζουν Φάμελλο να μην διαλυθεί το κόμμα για χάρη του Τσίπρα – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία 

Ανεβαίνει κατακόρυφα το θερμόμετρο στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η μειοψηφία του κόμματος, το μπλοκ Πολάκη – Παππά – Αλεξιάδη, εντείνει την πίεση προς τον Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει άμεσα την στρατηγική του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά ζητούν διαβεβαιώσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί και πως εφόσον δεν προχωρήσει η συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ή με όσους επιθυμούν να συμπορευτούν μαζί του.

Από την άλλη, εκείνοι που θεωρούν ότι η μόνη γραμμή που μπορεί να διασώσει τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή των συνεργασιών με αποκορύφωμα τη σύγκλιση με Τσίπρα (π.χ. Ζαχαριάδης, Καλπάκης), απάντησαν επιθετικά πως δεν υπάρχει σενάριο αυτόνομης καθόδου. Κι αυτό διότι όπως είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, η γραμμή αυτή «θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Σημειώνεται πως και ο Σωκράτης Φάμελλος έχει πρόσφατα διαμηνύσει ότι έχει λάβει συνεδριακή εντολή για ενότητα και όχι για «περιχαράκωση».

Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, εν όψει της Κεντρικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

«Επισπεύδων» του ξεκαθαρίσματος ο Αλεξιάδης

Η χθεσινή δημοσιοποίηση της επιστολής του Τρύφωνα Αλεξιάδη στον Τσίπρα (με ημερομηνία όμως 10.3), μια μέρα δηλαδή πριν την Πολιτική Γραμματεία, είχε ουσιαστικά στόχο τον Φάμελλο. Στην επιστολή του ο Τρ. Αλεξιάδης ουσιαστικά καλεί τον Τσίπρα να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή και να ξεκαθαρίσει στο «κόμμα που ο ίδιος δημιούργησε» αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει. Δεδομένου ότι προεξοφλείται πως δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους ανταπόκριση – ο Τσίπρας έχει στείλει επανειλημμένως τα μηνύματά του αφενός, αφετέρου το κάνει μέσα από τις παρουσιάσεις της Ιθάκης – τότε η πλευρά αυτή μπορεί να πατήσει στην «αφωνία» του πρώην πρωθυπουργού για να ισχυριστεί ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για την συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα για την τύχη του, άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να περιμένει το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, για να αποφασίσει τι θα κάνει στις εκλογές.

Κι αυτό διότι κεντρικά η γραμμή περί της ανάγκης σύγκλισης με τις προοδευτικές δυνάμεις άρα και με Τσίπρα, δεν αναμένεται να αλλάξει, και από την Κουμουνδούρου εμφανίζονται διατεθειμένοι να περιμένουν τον πρώην πρωθυπουργό έως ότου ανακοινώσει το κόμμα του – δηλαδή έως τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή – προκειμένου να επιχειρήσουν μια επίσημη συνεννόηση μαζί του σε επίπεδο κομμάτων.

Μιλώντας, άλλωστε, την Δευτέρα στα παραπολιτικά ο Τρύφων Αλεξιάδης αναφέρθηκε ανοιχτά στο ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου: «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας ή αν δεν θέλουν οι άλλοι θα κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της Αριστεράς». Διεμήνυσε επίσης πως «δεν μπορεί να γίνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι λένε διάφορες χαζομάρες δεν έχουν διαβάσει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρυθμίσει τα χρέη του, έχει ιδιοκτησιακά στοιχεία δεν είναι δυνατόν κάποιοι να λένε τέτοια πράγματα». Είχε προηγηθεί η αποστολή κειμένου στα μέλη της ΚΕ (με ημερομηνία 11.3), με το οποίο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών πρότεινε να υπάρξει μια πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για εκλογική συμμαχία, αυτή τη φορά όμως όχι αόριστα αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το πολύ δύο μηνών όπως αναφέρει το κείμενο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρόταση αυτή πατάει σε πρόταση του Νίκου Παππά, δημόσια κατατεθειμένη σε αρθρογραφία του.

Και ο Νίκος Παππάς πρόσφατα έστειλε μηνύματα για το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου, λέγοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει συντεταγμένα στην εκλογική μάχη» προσθέτοντας την αιχμή πως «δεν υπάρχει κόμμα που να εξαρτά την παρουσία του από επιλογές τρίτων».

Βεβαίως, και ο Παύλος Πολάκης, εντός οργάνων ή δημόσια, έχει ουκ ολίγες φορές ζητήσει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με Τσίπρα και να δοθούν διαβεβαιώσεις ότι δε θα υπάρξει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Συνεργασίες με τελεσίγραφα δεν γίνονται»

Σε σχέση με την πρόταση Αλεξιάδη για σφικτό χρονοδιάγραμμα στη συζήτηση με τις προοδευτικές δυνάμεις, από την πλευρά της ηγεσίας, αντιλαμβανόμενοι ότι πίσω από τις γραμμές η επιδίωξη είναι η αυτόνομη κάθοδος, απαντούν ότι «συνεργασίες με τελεσίγραφα δε γίνονται».

Είναι με ερωτηματικό αν και πώς θα τοποθετηθούν στελέχη όπως ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιάννης Μαντζουράνης που πρόσφατα υπέγραψαν κοινή δήλωση υπέρ της αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο, με το βλέμμα στον Τσίπρα. Επιπλέον, ο πρώτος μετά την παραίτηση Τσίπρα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τις συνεδριακές του αποφάσεις περιμένοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Στη σημερινή συνεδρίαση πάντως, αλλά και στην ΚΕ το Σάββατο, δεν αναμένεται να παραβρεθεί η Όλγα Γεροβασίλη λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού στα Χανιά για την ορκωμοσία της κόρης της που πήρε το πτυχίο της στην αρχιτεκτονική.

