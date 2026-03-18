Η Αθήνα… εξορκίζει την εμπλοκή στη Μέση Ανατολή: Δεν συμμετέχουμε σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για τη μαζική άρνηση των Ευρωπαίων να συνδράμουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η Αθήνα, σε πλήρη ταύτιση με τις λοιπές χώρες της ΕΕ συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε μια σύρραξη που δεν την προκάλεσε η ίδια.

Μάλιστα, πλέον, η άποψη αυτή διατυπώνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καθώς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο του Bloomberg με την δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα, ήταν απολύτως ξεκάθαρος, λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω από το θέατρο των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Και αμφιβάλλω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ευρωπαϊκή προθυμία για τέτοια αποστολή».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επισήμανε, όσον αφορά στην επιχείρηση προστασίας της ναυσιπλοΐας από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, ότι «η Ελλάδα έχει υποστηρίξει σταθερά την επιχείρηση “ASPIDES”, η οποία οργανώθηκε από την EE. […] Όμως, η επιχείρηση έχει σαφώς καθορισμένα γεωγραφικά όρια και δεν εκτείνεται μέχρι τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο» στέλνοντας έμμεσο μήνυμα και στο Παρίσι το οποίο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να δει κάτι αντίστοιχο στον Περσικό.

Ακόμα πιο… γλαφυρός ήταν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας πάντως, ότι είχε την ευκαιρία να ενημερώσω τον Βρετανό ομόλογό του «για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στη Βουλγαρία». Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. Δένδιας έχει τονίσει ότι βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και το… «όχι» τρίτωσε, καθώς από το Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται», προσθέτοντας ότι «προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο, όπως επίσης και των ελληνικών πλοίων, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως το Ιράν, να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Στην ουσία, η Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ξεκαθαρίζει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά εμμέσως πλην σαφώς και στο Ισραήλ, ότι δεν προτίθεται να… ανακατευτεί στο χάος που έχει προκληθεί στη Μέση Ανατολή, σε έναν πόλεμο για την έναρξη του οποίου δεν ρωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε και που η ανάφλεξή του της έχει προκαλέσει – όπως και σε όλο τον κόσμο – σημαντικά προβλήματα (π.χ. πληθωριστικές πιέσεις λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου), τα οποία οξύνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Πηγές στην Αθήνα υπογραμμίζουν ότι είναι ειλημμένη απόφαση να μην σταλούν δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου όσο διαρκεί η σύρραξη – πλην των σκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα – και ότι οιαδήποτε κίνηση θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και τη πλήρη έγκριση της ΕΕ. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ευρωπαία «ΥΠΕΞ», Κάγια Κάλας, περιέγραψε με ακρίβεια το… mood που επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς επισήμανε ότι «κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να παραμείνει αυτό ανοικτό».

Από την άλλη, πάντως, στην Αθήνα επικρατεί προβληματισμός για το γεγονός ότι πλέον οι ΗΠΑ προκαλούν τεράστια αναταραχή και πυροδοτούν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις χωρίς καν να ενημερώνουν τους εταίρους και συμμάχους τους – και, ταυτόχρονα, έχουν την απαίτηση οι σύμμαχοι αυτοί να παράσχουν βοήθεια μόλις αυτή τους απαιτηθεί. Μάλιστα, ο προβληματισμός συνοδεύεται και από απαισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με τις Βρυξέλλες το προσεχές διάστημα…

Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Ιράν μετά από κάλεσμα των αρχών (Video)

CNN: Συμμαχία με ρωγμές – Οι διαφορετικοί στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν