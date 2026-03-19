Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Μητσοτάκης επιμένει στη μη εμπλοκή της Ελλάδας, καλεί την ΕΕ σε συντονισμό για την άμυνα

Με εκπεφρασμένη θέση, ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη από χθες στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ από την ώρα που η Μέση Ανατολή ξαναπήρε φωτιά.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης, με αφορμή την συζήτηση περί ενδεχόμενης επέκτασης της εντολής της επιχείρησης «ASPIDES», αναμένεται να υπενθυμίσει ότι παρότι η επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ευρωπαϊκή, παρουσία στο πεδίο απέμεινα να έχουν με πλοία μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία – με τη Γαλλία να εκφράζει απλώς πρόθεση συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η κατάσταση με την επιχείρηση «ASPIDES» δεν αφήνει περιθώρια ώστε να τεθεί ψηλά ο πήχης των προσδοκιών για μια νέα επιχείρηση στον Περσικό Κόλπο. Επισημαίνεται, δε, ότι ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέστησαν σαφές ότι ο εν εξελίξει πόλεμος δεν είναι δικός τους και ότι δεν σκοπεύουν να εμπλακούν σε αυτόν: στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορούσαν να παράσχουν βοήθεια για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ μόνο αφού έχει τελειώσει η σύρραξη.

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπενθυμίσει την πάγια θέση του, ότι η αμυντική στρατηγική της ΕΕ (και ο χάρτης αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ) πρέπει να έχει προσέγγιση 360 μοιρών. Δηλαδή η Ευρώπη να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απειλές όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά και στα νότια σύνορα της ΕΕ και ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης, λένε οι πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στο ζήτημα του άρθρου 42.2 της Συνθήκης ΕΕ περί αμοιβαίας συνδρομής, τονίζοντας ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο η Ευρώπη να δείξει ότι μπορεί να συντονιστεί και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει το ενδεχόμενο – συν τω χρόνω και ανάλογα με τις εξελίξεις – κάποια πράγματα να αλλάξουν σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που λίγο-πολύ είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «οφείλουμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να αποχωρούμε ή να λέμε δεν συζητάμε», αν και ο ίδιος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι,

· πρώτον, «η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία εμπλοκής» και

· δεύτερον «δεδομένης και της διάθεσης της Ευρώπης να μην υπάρχει εμπλοκή, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο (σ.σ. μια επέκταση επιχειρήσεων από την Ερυθρά Θάλασσα στον Περσικό Κόλπο) είναι άκαιρο και δεν έχει νόημα να το συζητάμε».

Από την άλλη, δεν πέρασε απαρατήρητη η χθεσινή συνάντηση του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, παρουσία και της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με το υπουργείο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι ήδη γνωστό ότι ο Γουίτακερ θα επισκεφθεί επίσης τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, σε μια στιγμή που οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους συμμάχους της είναι τεταμένες και κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει το στρατιωτικό αποτύπωμά της στην Ευρώπη.

Πάντως, η Αθήνα εκτιμά ότι – λόγω του πολέμου με το Ιράν – η στρατηγική σημασία της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί, επισημαίνοντας ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο μόλις αποχώρησε από τη «ζώνη πυρός», επιστρέφει στη Σούδα για ανεφοδιασμό και εκτίμηση της ζημιάς από φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο. Πηγές θεωρούν ότι η Ουάσινγκτον – η οποία έχει «τσιτώσει» από τα «όχι» της Ευρώπης – αναγνωρίζει τη σημασία της χώρας και ότι οι σχέσεις δεν θα διαταραχθούν.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη – Λέει παλαβομάρες, απαντά ο υπουργός

Φάμελλος στην ΠΓ: Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες – Καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάβει το «φυτίλι» της σύγκρουσης για Τσίπρα – Η παραπομπή Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η απάντηση της ηγεσίας