Reuters: ΗΠΑ και Ιράν έλαβαν σχέδιο για άμεση κατάπαυση πυρός – Αρνητική σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ η Τεχεράνη

Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, έχουν λάβει οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των προτάσεων.

Το πλαίσιο της συμφωνίας καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Η πρόταση προβλέπει διαδικασία δύο σταδίων, με άμεση κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα και στη συνέχεια διαπραγμάτευση συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters πως έλαβαν το ειρηνευτικό σχέδιο του Πακιστάν και το εξετάζουν ωστόσο τόνισε πως η Τεχεράνη δεν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ σε αντάλλαγμα μια «προσωρινή εκεχειρία».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες για μόνιμη εκεχειρία».

Το Axios μετέδωσε πρώτο την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζητούν μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενο αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

