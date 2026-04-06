search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 10:17

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν έλαβαν σχέδιο για άμεση κατάπαυση πυρός – Αρνητική σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ η Τεχεράνη

stena ormouz ploia – new

Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, έχουν λάβει οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των προτάσεων.

Το πλαίσιο της συμφωνίας καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Η πρόταση προβλέπει διαδικασία δύο σταδίων, με άμεση κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα και στη συνέχεια διαπραγμάτευση συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters πως έλαβαν το ειρηνευτικό σχέδιο του Πακιστάν και το εξετάζουν ωστόσο τόνισε πως η Τεχεράνη δεν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ σε αντάλλαγμα μια «προσωρινή εκεχειρία».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες για μόνιμη εκεχειρία».

Το Axios μετέδωσε πρώτο την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζητούν μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενο αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
PAPASTAVROY NEW
papades-ierousalim
tainia-new
P90582006_highRes_rolls-royce-black-ba-1536×932-1
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
trump sad
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3