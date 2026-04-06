ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:07
Οι πρεσβείες του Ιράν ειρωνεύονται τον Τραμπ: «Ηρέμησε τίγρη…»

Με άπειρα ειρωνικά σχόλια «υποδέχτηκαν» οι Ιρανοί το νέο τελεσίγραφο του Τραμπ ως το βράδυ της Τρίτης, απειλώντας παράλληλα με… όλεθρο τη χώρα.

«Η Τρίτη θα είναι η “Ημέρα των Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών” και η “Ημέρα των Γεφυρών”, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@μημένο το Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Κυριακής.

Το σχόλιο αυτό όχι μόνο δεν εξόργισε το Ιράν, αλλά αφού το απέρριψε, άρχισε τα ειρωνικά tweets κατά του Αμερικανού προέδρου.

Πρώτες στη… μάχη του χλευασμού, πρεσβείες της χώρας, οι οποίες με… ευρηματικές αναρτήσεις γελοιοποιούν τον Τραμπ και… υπενθυμίζουν στους Αμερικανούς πολίτες (και την Γερουσία) ότι προβλέπεται από τη νομοθεσία να τον ρίξουν από πρόεδρο λόγω ακαταλληλότητας…

Χαρακτηριστική η ανάρτηση της πρεσβείας του Ιράν στη Νότια Αφρική: «Σκεφτείτε σοβαρά την 25η Τροπολογία, Ενότητα 4», γράφουν αναφερόμενοι στη συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο ακατάλληλο για τα καθήκοντά του.

«Σύνελθε γέρο»

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία ήταν πιο ειρωνική: «Ηρέμησε, τίγρη. Κράτα την ψυχραιμία σου» έγραψε, ενώ αυτή στην Αυστρία είχε πιο επιθετικό τόνο. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεπέσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο ικεσίας, αναμεμειγμένο με πικρή, κούφια αγένεια και απειλές. Η απόγνωση είναι σχεδόν απτή, στάζει από κάθε συλλαβή – ειδικά από τις τυχαία εκτοξευόμενες βρισιές» γράφει, προσθέτοντας: «Μια επιπλέον προειδοποίηση: προστατέψτε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του».

Με… παροιμία ειρωνεύτηκε η πρεσβεία στην Βρετανία αφού τον χαρακτήρησε «άρρωστο» άνθρωπο: «Είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να αφήνεις τους ανθρώπους να νομίζουν ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να αφαιρείς κάθε αμφιβολία». 

H πρεσβεία στη Ζιμπάμπουε ενημέρωσε τον Τραμπ πως… έχασε τα κλειδιά από τα Στενά του Ορμούζ για να τα ανοίξει ξανά.

Τέλος, η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία έγραψε: «Οι βρισιές και οι προσβολές είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα κακομαθημένα παιδιά που δεν ξέρουν να χάνουν. Συνέλθε, γέρο!».

