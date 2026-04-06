Οι πρεσβείες του Ιράν ειρωνεύονται τον Τραμπ: «Ηρέμησε τίγρη…»

Με άπειρα ειρωνικά σχόλια «υποδέχτηκαν» οι Ιρανοί το νέο τελεσίγραφο του Τραμπ ως το βράδυ της Τρίτης, απειλώντας παράλληλα με… όλεθρο τη χώρα.

«Η Τρίτη θα είναι η “Ημέρα των Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών” και η “Ημέρα των Γεφυρών”, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@μημένο το Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Κυριακής.

Το σχόλιο αυτό όχι μόνο δεν εξόργισε το Ιράν, αλλά αφού το απέρριψε, άρχισε τα ειρωνικά tweets κατά του Αμερικανού προέδρου.

Πρώτες στη… μάχη του χλευασμού, πρεσβείες της χώρας, οι οποίες με… ευρηματικές αναρτήσεις γελοιοποιούν τον Τραμπ και… υπενθυμίζουν στους Αμερικανούς πολίτες (και την Γερουσία) ότι προβλέπεται από τη νομοθεσία να τον ρίξουν από πρόεδρο λόγω ακαταλληλότητας…

Χαρακτηριστική η ανάρτηση της πρεσβείας του Ιράν στη Νότια Αφρική: «Σκεφτείτε σοβαρά την 25η Τροπολογία, Ενότητα 4», γράφουν αναφερόμενοι στη συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο ακατάλληλο για τα καθήκοντά του.

Seriously think about the 25th amendment, Section 4. pic.twitter.com/AjSQUb2gG4 April 5, 2026

«Σύνελθε γέρο»

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία ήταν πιο ειρωνική: «Ηρέμησε, τίγρη. Κράτα την ψυχραιμία σου» έγραψε, ενώ αυτή στην Αυστρία είχε πιο επιθετικό τόνο. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεπέσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο ικεσίας, αναμεμειγμένο με πικρή, κούφια αγένεια και απειλές. Η απόγνωση είναι σχεδόν απτή, στάζει από κάθε συλλαβή – ειδικά από τις τυχαία εκτοξευόμενες βρισιές» γράφει, προσθέτοντας: «Μια επιπλέον προειδοποίηση: προστατέψτε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του».

#POTUS has stooped to an unprecedented level of begging, laced with bitter, hollow rudeness and threats.

The desperation is almost palpable, dripping from every syllable—especially the haphazardly hurled expletives.



⚠️We solemnly remind everyone, once again, that attacking… pic.twitter.com/d8zsfuCO0m April 5, 2026

Με… παροιμία ειρωνεύτηκε η πρεσβεία στην Βρετανία αφού τον χαρακτήρησε «άρρωστο» άνθρωπο: «Είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να αφήνεις τους ανθρώπους να νομίζουν ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να αφαιρείς κάθε αμφιβολία».

تیغ دادن دَر کَفِ زَنگیِ مَست

بِهْ که آیَد عِلم، ناکَس را به دَست

عِلم و مال و مَنصَب و جاه و قِران

فِتنه آمَد دَر کَفِ بَدگوهَران



مولانا مثنوی معنوی



It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt



Mark Twain pic.twitter.com/ySkMfqg1qw — Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) April 5, 2026

H πρεσβεία στη Ζιμπάμπουε ενημέρωσε τον Τραμπ πως… έχασε τα κλειδιά από τα Στενά του Ορμούζ για να τα ανοίξει ξανά.

We've lost the keys. April 5, 2026

Τέλος, η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία έγραψε: «Οι βρισιές και οι προσβολές είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα κακομαθημένα παιδιά που δεν ξέρουν να χάνουν. Συνέλθε, γέρο!».

Swearing and throwing insults are how sore loser brats behave.

Get a grip on yourself, old man! 😄 pic.twitter.com/54Rm0iKJC6 — Iran in India (@Iran_in_India) April 5, 2026

