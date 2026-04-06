ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:39
06.04.2026 07:51

Axios: Προσπάθειες για συμφωνία 45ήμερης κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τι προβλέπεται

Τους όρους μίας πιθανής 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, συζητούν οι ΗΠΑ, το Ιράν και μία ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Αυτό αναφέρει κυριακάτικο (5/4) δημοσίευμα του Axios, με βάση πληροφορίες από τέσσερις Αμερικανούς, Ισραηλινούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιβεβαίωση της είδησης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Απειλές για «κόλαση» και προειδοποίηση Τεχεράνης για δεκαπλάσια αντίποινα – Όλες οι εξελίξεις

Μπορούν οι «αόρατοι» πύραυλοι του Τραμπ να αλλάζουν τον πόλεμο στο Ιράν;

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά» – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση μετά το ατύχημα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων στο Αγγελοχώρι

BUSINESS

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας - Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

