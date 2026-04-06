Axios: Προσπάθειες για συμφωνία 45ήμερης κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τι προβλέπεται

Τους όρους μίας πιθανής 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, συζητούν οι ΗΠΑ, το Ιράν και μία ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Αυτό αναφέρει κυριακάτικο (5/4) δημοσίευμα του Axios, με βάση πληροφορίες από τέσσερις Αμερικανούς, Ισραηλινούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιβεβαίωση της είδησης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

