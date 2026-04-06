Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα απαντήσει άμεσα και συμμετρικά σε ενδεχόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των υποδομών της, κλιμακώνοντας τη ρητορική έντασης στη διεθνή σκηνή.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε τη στάση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση θα είναι ανάλογη της απειλής. Όπως δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξειδίκευσε το εύρος της απάντησης, δίνοντας έμφαση στους πιθανούς στόχους. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν», είπε σύμφωνα με το Al Jazeera.

