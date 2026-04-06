Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα απαντήσει άμεσα και συμμετρικά σε ενδεχόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των υποδομών της, κλιμακώνοντας τη ρητορική έντασης στη διεθνή σκηνή.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε τη στάση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση θα είναι ανάλογη της απειλής. Όπως δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο».
Στη συνέχεια, ο ίδιος εξειδίκευσε το εύρος της απάντησης, δίνοντας έμφαση στους πιθανούς στόχους. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν», είπε σύμφωνα με το Al Jazeera.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
