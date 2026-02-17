search
17.02.2026 20:37

Νικόλ Κίντμαν: Στο «στόχαστρο» πολυεκατομμυριούχου μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν 

17.02.2026 20:37
nicole-kidman-new

Το ρομαντικό ενδιαφέρον ενός πολυεκατομμυριούχου επιχειρηματία φέρεται να έχει τραβήξει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νικόλ Κίντμαν, σύμφωνα με το ΤΜΖ

Ο λόγος για τον 62χρονο Πολ Σάλεμ, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της MGM Resorts International, ο οποίος, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει εκδηλώσει ανοιχτά το ενδιαφέρον του για τη διάσημη ηθοποιό

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αν και οι δύο τους προς το παρόν δεν έχουν βγει ραντεβού, έχουν κοινούς φίλους και έχουν συναντηθεί δύο φορές.

Υπενθυμίζεται ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο πρώην σύζυγός της, Κιθ Έρμπαν, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται στις αρχές Ιανουαρίου

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Πολ Σάλεμ είναι επίσης διαζευγμένος, από το 2021, και έχει τέσσερα παιδιά

