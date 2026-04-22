Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι μαζί εδώ και μήνες – με την Κάιλι σε ρόλο… προξενήτρας

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι φέρονται να είναι μαζί από τον Φεβρουάριο.

Το μοντέλο και ο ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση όταν το Deuxmoi ανέφερε ότι οι δυο τους “φιλιόντουσαν” και “ήταν ο ένας πάνω στον άλλον” στο afterparty του Τζάστιν Μπίμπερ το Σαββατοκύριακο του Coachella 2026.

Αλλά η Τζένερ και ο Ελόρντι είναι ήδη μαζί εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Μια πηγή είπε στο μέσο ότι η μικρότερη αδερφή της Τζένερ, Κάιλι Τζένερ, ήταν στην πραγματικότητα αυτή που έπαιξε το ρόλο της προξενήτρας για εκείνη και τον Ελόρντι.

«Η Κάιλι ήταν πολύ κοντά στον Τζέικομπ κατά τη διάρκεια των βραβείων [του φίλου της] Τιμοτέ [Σαλαμέ], επειδή ο Τζέικομπ ήταν υποψήφιος για το «Frankenstein» και ο Τιμοτέ ήταν υποψήφιος για το «Marty Supreme», ανέφερε η πηγή.

Kendall Jenner and Jacob Elordi have already been dating for two months after Kylie played matchmaker https://t.co/H50hvMDxcE — Daily Mail (@DailyMail) April 21, 2026

«Η Κάιλι τον συμπαθούσε και πίστευε ότι θα ήταν καλός για την Κένι, οπότε της είπε, ‘κορίτσι μου, ντύσου, βγες ραντεβού με αυτόν τον τύπο ήδη’», συνέχισε να ισχυρίζεται η πηγή.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Κένταλ γνώριζε ήδη τον Ελόρντι εδώ και χρόνια, αλλά η Κάιλι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να τον βγάλει «από τη ζώνη φίλων» – σημειώνοντας ότι η Κάιλι είναι «η αρχηγός» μεταξύ των αδελφών.

«Η Κάιλι είναι η άλφα αδελφή και ώθησε την Κένι να ξεκινήσει μια σχέση με τον Τζέικομπ επειδή ήθελε να κανονίσει διπλό ραντεβού με τον Τιμοτέ», είπε η πηγή.

Οι τέσσερις τους φέρεται να συνδέθηκαν μεταξύ τους κάνοντας παρέα στο σπίτι της Κένταλ στο Λος Άντζελες.

DEUXMOI EXCLUSIVE…Several sources tell Deuxmoi Jacob Elordi and Kendall Jenner were enjoying each other’s company last night at the Bieber after party, making out and “all over each other” 📸@backgrid_usa 🎥X pic.twitter.com/tol9KKgYYm — deuxmoi (@deuxmoiworld) April 12, 2026

«Και η Κένι ανακάλυψε ότι απλώς τα πήγε καλά με τον Τζέικομπ… υπήρχε χημεία», είπε η πηγή.

Η Κένταλ, 30 ετών, είχε συνδεθεί τελευταία φορά με τον Bad Bunny, με τον οποίο έβγαινε κατά διαστήματα από το 2023 έως τις αρχές του 2024.

Επίσης, είχε σχέση με τον αθλητή του NBA Devin Booker από το 2020 έως το 2022, και είχε μια σχέση με τον Χάρι Στάιλς, η οποία διαρκούσε κατά διαστήματα, από το 2013 έως το 2016.

Όσο για τον 28χρονο Elordi, είχε συνδεθεί τελευταία φορά με την influencer Olivia Jade Giannulli.

Έβγαινε επίσης με την Κάια Γκέμπερ το 2021, αν και χώρισαν μετά από ένα χρόνο, καθώς και με τη συμπρωταγωνίστριά του στο “Kissing Booth”, Joey King, το 2017. Η σχέση τους διήρκεσε επίσης περίπου ένα χρόνο.

