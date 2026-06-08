«Μέτρημα»: Η νέα μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα (Video)

Το «Μέτρημα» είναι μια μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης.

Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει, γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

Ξεκινώντας από την Κύπρο, και συγκεκριμένα σε Λεμεσο και Λάρνακα (6 &7/6) , «μετρώντας» πολλούς σταθμούς σε πόλεις και φεστιβάλ, θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη (14/9) στο Θέατρο Γης και έπειτα στην Αθήνα, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων (18-19/9).

«Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας.

Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του “Κάτι καίγεται|, είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας.

Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε»

Νατάσσα / Θέμης / Γεράσιμος

Αναλυτικά το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας

20 & 21.6 – Θεσσαλονίκη, Επταπύργιο (με Μανώλη Φάμελλο)

24.6 – Νέα Αγχίαλος, 3ο Anchialos Fest

26.6 – Καλαμάτα

10.7 – Κέρκυρα, Σύγχρονο αθλητικό κέντρο Κανονίου

13.7 – Ηράκλειο Κρήτης, Ελ.Με.Πα

14.7 – Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφου

16.7 – Ρόδος, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου

18.7 – Νίσυρος, Λιμάνι

22.7 – Σάμος, 1ο & 2ο Γυμνάσιο Βαθύ

24.7 – Μικρόκαστρο Σιατίστας, Fiesta Voio 2026

27.7 – Ζάκυνθος, Ανοιχτό δημοτικό θέατρο

29.7 – Κύργια Δράμας, 15ο φεστιβάλ “Γιορτές του δάσους 2026”

31.7 – Αλωνάκι Πλατανιά Ελάτειας, 13ο μουσικό φεστιβάλ

2.8 – Λίμνη Αμβρακίας, Πρώην στρατόπεδο Ψαρογιάννη – Amvrakia Fest

5.8 – Λήμνος

7.8 – Λελέκιος φιέστα 2026

10.8 – Μυτιλήνη, Θέατρο Κάστρου

12.8 – Δίον, Αρχαίο θέατρο Δίου – 55ο φεστιβάλ Ολύμπου

29.8 – Πρέσπες 2026, Άγιος Αχίλλειος

1.9 – Μύκονος

4.9 – Ξάνθη, Γιορτές Παλιάς πόλης

10.9 – Λευκωσία, Σχολή Τυφλών

12.9 – Πάτρα

14.9 – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης

18 & 19.9 – Αθήνα, Θέατρο Βράχων

ΙNFO

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

Early Bird: 16€

Προπώληση: 18€

Ταμείο: 20€

Συντελεστές:

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Ενορχηστρώσεις

Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Επιμέλεια προγράμματος

Μουσικοί:

Θεμης Καραμουρατίδης – Πιάνο

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Γιώργος Κάστανος – Σαξόφωνο

Γιώργος Καρδιανός – Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Μπουλντής – Μπάσο

Μανώλης Γιαννίκιος – Τύμπανα

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Αντώνης Ζαχόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Εικαστικό αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

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