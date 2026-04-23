Νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

Σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη έδωσε το παρών η Αθηνά Ωνάση, και εντυπωσίασε με την κόκκινη ολόσωμη φόρμα που φορούσε.



Η 42χρονη «χρυσή» κληρονόμος της δυναστείας Ωνάση βρέθηκε στο fashion show του Στεφάν Ρολάν που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών της Βαρκελώνης.

Για την παρουσία της στο event επέλεξε ένα μονόχρωμο look, αφήνοντας ακάλυπτο τον έναν ώμο της, ενώ από την άλλη πλευρά, έπεφτε στο χέρι της ένα μακρύ μανίκι σε στυλ κάπας.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Una impactante Athina Onassis reaparece por sorpresa en España y acapara todas las miradas en el desfile de Stéphane Rollandhttps://t.co/SwprJLq2Mj — Revista ¡HOLA! (@hola) April 23, 2026

Athina Onassis, Nieves Álvarez y Candela Peña arropan a Stéphane Rolland en la Barcelona Bridal Night, un homenaje al amor con mayúsculas https://t.co/m1tflBKfUF April 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, που βρέθηκε στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν.

