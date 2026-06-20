Αρναούτογλου κατά Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που μου έκανε»

Συνέχεια στο περιστατικό με την on air αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, χαρακτηρίζοντας «σχεδόν τραγικό» αυτό που έκανε ο παρουσιαστής του «Πρωινού».

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του “Ραντεβού το ΣΚ”, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μίλησε για τη διαφωνία του με τον οικοδεσπότη του «Πρωινού» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής παρέμβασής του στην εκπομπή αλλά και την «αγενέστατη» απόφαση του Γιώργου Λιάγκα να βγει επανέλθει, την επόμενη ημέρα, στο θέμα ενώ εκείνος δεν ήταν παρών.

«Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα. Επί τούτου δεν είδα το βίντεο. Κάποια στιγμή μου στείλανε και το βίντεο, αυτό που είπε την επόμενη μέρα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι, “επειδή ήταν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους”. Tι άσχετο πράγμα ήταν αυτό; Καταρχάς, δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Προς τιμήν τους και της αρχισυντάκτριας, τα παιδιά δεχτήκανε να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσαν να πουν “δεν θέλουμε να μιλήσει”. Αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα», εξήγησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά, πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν του τα είπα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο το γεγονός ότι συνέχισε και την επόμενη μέρα να σχολιάζει αυτά που ειπώθηκαν», επισήμανε.

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