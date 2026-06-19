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19.06.2026 20:07

Τείνει κλάδο ελαίας ο βασιλιάς Κάρολος ενόψει της επίσκεψης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο

19.06.2026 20:07
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Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να έτεινε κλάδο ελαίας στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ μετά από χρόνια αποξένωσης και έντασης.

Ο 77χρονος μονάρχης προσκάλεσε τον γιο και τη νύφη του να μείνουν σε βασιλική κατοικία όταν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κάρολος προσέφερε επίσης στους Σάσεξ – που θα φέρουν μαζί τους τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ – ρυθμίσεις ασφαλείας μετά τη μάχη του Χάρι για προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν είχαν προνόμια ασφαλείας μετά την παραίτησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ το 2020, γεγονός που οδήγησε σε συνεχιζόμενη ένταση με την οικογένειά του.

Ο 41χρονος Χάρι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν «αισθάνεται ασφαλής» στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή η οικογένειά του φέρεται να είχε «δεχτεί καλά τεκμηριωμένες νεοναζιστικές και εξτρεμιστικές απειλές».

Το «Megxit», όπως ονομάστηκε, άφησε τεταμένες τις σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, όπως και η διαβόητη συνέντευξη του ζευγαριού με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, ακολουθούμενη από το αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα το 2023, «Spare».

Ωστόσο, αφού ο Χάρι συναντήθηκε με τον πατέρα του στο σπίτι του στο Λονδίνο για «ιδιωτικό τσάι» τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο δούκας παραδέχτηκε ότι ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο στην πατρίδα του, την Αγγλία, και να φέρει μαζί του τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Η οικογένεια θα ταξιδέψει από την Καλιφόρνια στη Βρετανία τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου για μια σειρά εκδηλώσεων ενόψει των ετήσιων Αγώνων Invictus.

«Υπάρχει η ελπίδα ότι και οι δύο θα μπορέσουν να βρουν χρόνο στο πρόγραμμά τους για να τα ξαναπούν όταν ο Χάρι θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα Sun, υποστηρίζοντας ότι το δίδυμο πατέρα-γιου «μιλούν τακτικά».

Ο Άρτσι και η Λίλι δεν έχουν πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιούνιο του 2022, ενώ η τελευταία επίσκεψη της Μαρκλ ήταν τρεις μήνες αργότερα για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

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