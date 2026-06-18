Σοκ σε αεροδρόμιο στο Λονδίνο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στις ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε από το Μαρόκο

Συναγερμό προκάλεσε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ο εντοπισμός της σορού ενός άνδρα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που είχε φτάσει από το Μαρόκο.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης 16.06.2026 στο αεροδρόμιο, λίγο μετά την προσγείωση πτήσης της Air Arabia από την Ταγγέρη στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, στο σημείο όπου βρίσκεται ο μηχανισμος των τροχών.

Body found in landing gear of plane at Gatwick https://t.co/DCL89yNHnC — BBC News (UK) (@BBCNews) June 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ το αεροδρόμιο συνεργάζεται με την Αστυνομία του Σάσεξ και ιατροδικαστή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε: «Βρέθηκε μια σορός και οι ομάδες μας υποστήριξαν στη συνέχεια την Αστυνομία του Σάσεξ και τον ιατροδικαστή. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν».

NEW: The body of a stowaway has been found in the landing gear of an Air Arabia Maroc A320 upon arrival at London Gatwick Airport.



The man was understood to have smuggled himself into the undercarriage of the Air Arabia Maroc aircraft before take-off from Tangier in Morocco.… pic.twitter.com/cr3HD1zZZV June 18, 2026

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν την ταυτότητα του άνδρα, αλλά και το πώς βρέθηκε στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να πρόκειται για λαθρεπιβάτη που επιχείρησε να ταξιδέψει κρυμμένος στο αεροσκάφος, μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που σχεδόν πάντα αποδεικνύεται μοιραία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και της έλλειψης οξυγόνου σε μεγάλο υψόμετρο.

A man's body has been recovered from the landing gear of a plane at Gatwick Airporthttps://t.co/Y5qprcU7Z7 pic.twitter.com/hCTa595RTU June 18, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχε βρεθεί ακόμη μία σορός στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που είχε φτάσει στο Γκάτγουικ από τη Γκάμπια.

Ανάλογες τραγωδίες έχουν σημειωθεί και στο αεροδρόμιο Χίθροου κατά το παρελθόν, με λαθρεπιβάτες να χάνουν τη ζωή τους είτε κατά τη διάρκεια της πτήσης είτε πέφτοντας από αεροσκάφη λίγο πριν από την προσγείωση.

Η έρευνα των βρετανικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες εξετάσεις και η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού.

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