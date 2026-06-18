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18.06.2026 20:35

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 11χρονος που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο

18.06.2026 20:35
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Σκηνές ανείπωτης τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 18/6, στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, όταν ένα παιδί 11 ετών έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο με εμπλοκή απορριμματοφόρου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λούνγκο Κροστόλο, γύρω στις 14:00, τη στιγμή που το αγόρι έκανε ποδήλατο, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο.

Μαζί του βρίσκονταν ακόμη δύο ανήλικοι ποδηλάτες, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ομάδες διάσωσης, ενώ και ένας υγειονομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και άλλες ενέργειες ανάνηψης.

Ο 11χρονος διεκομίσθη επειγόντως στο νοσοκομείο Arcispedale Santa Maria Nuova σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σε εξέλιξη έρευνα

Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η είδηση του θανάτου του παιδιού προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Η δημοτική σύμβουλος Κινητικότητας της Ρέτζιο Εμίλια, Καρλότα Μπονβιτσίνι, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια συλλογική τραγωδία» και απευθύνοντας κάλεσμα για προβληματισμό γύρω από την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά στον δρόμο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, μια γυναίκα που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της σύγκρουσης κατέρρευσε από το σοκ και χρειάστηκε επίσης ιατρική βοήθεια από τους διασώστες.

Ο 11χρονος, ιταλικής υπηκοότητας, είχε μόλις ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο.

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