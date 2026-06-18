search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 20:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 19:29

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι έσωσε φίλη της από πνιγμό στη διάρκεια δείπνου – «Έκανα τη λαβή Χάιμλιχ» (Video)

18.06.2026 19:29
michele obama

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από ένα δείπνο με φίλους μοιράστηκε η Μισέλ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να επέμβει για να βοηθήσει φίλη της που πνιγόταν, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για το περιστατικό στο podcast «IMO», που παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, με καλεσμένο τον κωμικό και ηθοποιό Κέβιν Χαρτ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο εν λόγω δείπνο βρίσκονταν η Μισέλ Ομπάμα, μία στενή φίλη της, η κόρη της Μάλια και δύο φίλες της τελευταίας, με την Ομπάμα να αποκαλύπτει ότι «έκανα τη λαβή Χάιμλιχ σε μία φίλη μου κατά τη διάρκεια δείπνου».

Όπως εξήγησε, γνώριζε ήδη ότι η φίλη της αντιμετώπιζε πρόβλημα στον οισοφάγο, το οποίο κατά διαστήματα δυσκόλευε τη διέλευση της τροφής. «Είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία και, ξέρετε, αρχίζουν να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατάποση. Κάποιες φορές η τροφή απλώς σταματά», είπε.

Αναφερόμενη στο ιστορικό της φίλης της, πρόσθεσε: «Είχε μασήσει κανονικά το φαγητό της, αλλά μου είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον οισοφάγο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μπλοκάρει η τροφή. Το γνώριζα αυτό».

«Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ»

Η κατάσταση εξελίχθηκε απρόσμενα αφού το γεύμα είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Η φίλη της είχε σηκωθεί από το τραπέζι όταν άρχισε ξαφνικά να πνίγεται. «Νομίζω ότι προσπάθησε να βήξει κάτι και αυτό σφήνωσε στον λαιμό της. Την είδα να δυσκολεύεται και τη ρώτησα αν είναι καλά», ανέφερε.

Η πρώην Πρώτη Κυρία αντέδρασε αμέσως, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά σε ανάλογη θέση. «Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ και τελικά το αντικείμενο αποκολλήθηκε. Πετάχτηκε αμέσως έξω», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε και για την αντίδραση της Μάλια και των φίλων της, οι οποίες, όπως παραδέχθηκε, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. «Τα παιδιά είχαν απλώς απομακρυνθεί από το τραπέζι», είπε γελώντας.

Θυμήθηκε μάλιστα ότι τις ρώτησε: «Τι ακριβώς κάνατε όλες εσείς;». Η απάντηση που έλαβε, όπως είπε, ήταν η εξής: «Μας είπαν: “έχεις δίκιο, ήμασταν εντελώς άχρηστες”. Κατάλαβαν ότι αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που αναλαμβάνει δράση η μητέρα».

Ο Κέβιν Χαρτ σχολίασε με χιούμορ όσα άκουσε, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για την ψυχραιμία της Ομπάμα. «Πόσο ωραία πρέπει να είναι η ζωή σου ώστε να μπορείς να λες τόσο απλά ότι έσωσες μια ζωή;», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Βρετανία: Άνδρας έσπρωξε τρίχρονο αγόρι στον χώρο κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο

Βανς: «Η 60ήμερη περίοδος για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν ξεκινά σήμερα» – Πώς κάλυψε τον Τραμπ για τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης

Ιράν: Ικανοποίηση στην Τεχεράνη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ – Για «μεγάλη νίκη» κάνουν λόγο οι πολίτες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraias epithesi triaina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ως… φιλήσυχο περιγράφουν τα αδέλφια του τον 77χρονο που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς με τρίαινα, για μια θέση πάρκινγκ

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας – Τα τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών (Video)

nikol kidman 66- new
LIFESTYLE

Νικόλ Κιντμαν: Σε νέα σχέση με επιχειρηματία η ηθοποιός, μετά το διαζύγιό της

mitsotakis zelensky
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στη Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης – Έκανε αναφορά στο περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: «Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο να με βιάζει ενώ ο άντρας μου παρακολουθούσε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

TSIPRAS LIAKOS 2 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών - «Τορπίλη» από Λιάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 20:14
peiraias epithesi triaina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ως… φιλήσυχο περιγράφουν τα αδέλφια του τον 77χρονο που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς με τρίαινα, για μια θέση πάρκινγκ

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας – Τα τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών (Video)

nikol kidman 66- new
LIFESTYLE

Νικόλ Κιντμαν: Σε νέα σχέση με επιχειρηματία η ηθοποιός, μετά το διαζύγιό της

1 / 3