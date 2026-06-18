Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι έσωσε φίλη της από πνιγμό στη διάρκεια δείπνου – «Έκανα τη λαβή Χάιμλιχ» (Video)

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από ένα δείπνο με φίλους μοιράστηκε η Μισέλ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να επέμβει για να βοηθήσει φίλη της που πνιγόταν, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για το περιστατικό στο podcast «IMO», που παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, με καλεσμένο τον κωμικό και ηθοποιό Κέβιν Χαρτ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο εν λόγω δείπνο βρίσκονταν η Μισέλ Ομπάμα, μία στενή φίλη της, η κόρη της Μάλια και δύο φίλες της τελευταίας, με την Ομπάμα να αποκαλύπτει ότι «έκανα τη λαβή Χάιμλιχ σε μία φίλη μου κατά τη διάρκεια δείπνου».

Όπως εξήγησε, γνώριζε ήδη ότι η φίλη της αντιμετώπιζε πρόβλημα στον οισοφάγο, το οποίο κατά διαστήματα δυσκόλευε τη διέλευση της τροφής. «Είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία και, ξέρετε, αρχίζουν να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατάποση. Κάποιες φορές η τροφή απλώς σταματά», είπε.

Αναφερόμενη στο ιστορικό της φίλης της, πρόσθεσε: «Είχε μασήσει κανονικά το φαγητό της, αλλά μου είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον οισοφάγο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μπλοκάρει η τροφή. Το γνώριζα αυτό».

«Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ»

Η κατάσταση εξελίχθηκε απρόσμενα αφού το γεύμα είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Η φίλη της είχε σηκωθεί από το τραπέζι όταν άρχισε ξαφνικά να πνίγεται. «Νομίζω ότι προσπάθησε να βήξει κάτι και αυτό σφήνωσε στον λαιμό της. Την είδα να δυσκολεύεται και τη ρώτησα αν είναι καλά», ανέφερε.

Η πρώην Πρώτη Κυρία αντέδρασε αμέσως, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά σε ανάλογη θέση. «Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ και τελικά το αντικείμενο αποκολλήθηκε. Πετάχτηκε αμέσως έξω», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε και για την αντίδραση της Μάλια και των φίλων της, οι οποίες, όπως παραδέχθηκε, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. «Τα παιδιά είχαν απλώς απομακρυνθεί από το τραπέζι», είπε γελώντας.

Θυμήθηκε μάλιστα ότι τις ρώτησε: «Τι ακριβώς κάνατε όλες εσείς;». Η απάντηση που έλαβε, όπως είπε, ήταν η εξής: «Μας είπαν: “έχεις δίκιο, ήμασταν εντελώς άχρηστες”. Κατάλαβαν ότι αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που αναλαμβάνει δράση η μητέρα».

Ο Κέβιν Χαρτ σχολίασε με χιούμορ όσα άκουσε, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για την ψυχραιμία της Ομπάμα. «Πόσο ωραία πρέπει να είναι η ζωή σου ώστε να μπορείς να λες τόσο απλά ότι έσωσες μια ζωή;», είπε χαρακτηριστικά.

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