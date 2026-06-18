Ιράν: Ικανοποίηση στην Τεχεράνη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ – Για «μεγάλη νίκη» κάνουν λόγο οι πολίτες

Θετικά υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Τεχεράνης την έναρξη ισχύος της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη μεταξύ των ηγεσιών των ΗΠΑ και του Ιράν, εκφράζοντας αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης.

Η ενδιάμεση συμφωνία, το πλήρες κείμενο της οποίας δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, 17/6, φέρει τις υπογραφές των προέδρων των δύο χωρών και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν και Ιρανοί αξιωματούχοι να βρεθούν στο στόχαστρο, εφόσον η Τεχεράνη δεν εφαρμόσει όσα προβλέπονται στη συμφωνία.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει παράταση της εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο για ακόμη 60 ημέρες. Η ρύθμιση καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, δίνοντας στις δύο πλευρές χρόνο να επιδιώξουν την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Αυτό το μνημόνιο ήταν μια μεγάλη νίκη και μπορεί επίσης να αποτελέσει σημείο καμπής τόσο για τη διεθνή πολιτική, όσο και για την εσωτερική πολιτική», δήλωσε ο Ιρανός πολίτης Μοχαμανταλί Μιρζαΐ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «νίκη».

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν ψηφιακά το κείμενο, τόσο στην αγγλική, όσο και στη φαρσί εκδοχή του, ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη.

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