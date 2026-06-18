Μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή Lego από το Star Wars χάθηκε πυροδοτώντας viral θεωρίες συνωμοσίας

Η πολύτιμη συλλογή του Έντ Μάνσελ από τα Lego Star Wars – η οποία περιελάμβανε το εξαιρετικά σπάνιο σετ Cloud City αξίας έως και 10.000 δολαρίων – έχει εξαφανιστεί.

Ποιος την έχει και πόσο αξίζει πραγματικά ολόκληρη η συλλογή, έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών αγωγών, οδήγησε σε μια σύλληψη και πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2023, όταν ο γιος του Έντ, Μπράιαν, προσέγγισε μια γυναίκα που ονομάζεται Κρίσταλ Λο, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια franchise ενός καταστήματος που πουλούσε μεταχειρισμένα Lego.

Ο Μανσέλ ήθελε να πουλήσει τη σπάνια συλλογή Lego Star Wars του πατέρα του επί παρακαταθήκη, πράγμα που σημαίνει ότι ο Έντ θα εξακολουθούσε να είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της μέχρι να βρεθεί αγοραστής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το franchise Bricks & Minifigs της Λο στο Σάλεμ του Όρεγκον, διαφήμισε την εξαγορά ως «μία από τις μεγαλύτερες, πιο πολύτιμες ιδιωτικές συλλογές Lego Star Wars στον κόσμο».

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, το κατάστημα πούλησε Lego αξίας τουλάχιστον 52.000 δολαρίων, σύμφωνα με τη μητρική εταιρεία της Bricks & Minifigs.

Ωστόσο, στα τέλη του 2024, η Bricks & Minifigs απέλυσε τη Λο λόγω ενός ανεξόφλητου χρέους και πούλησε το franchise της σε έναν νέο ιδιοκτήτη.

Σε επόμενες συνεντεύξεις με τα μέσα ενημέρωσης, ο Μανσέλ περιέγραψε πώς έμαθε για την πώληση όταν πήγε αυτοπροσώπως στο κατάστημα, αφού οι μηνιαίες επιταγές του σταμάτησαν να καταβάλλονται.

Αλλά οι νέοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη συλλογή του ή τη συμφωνία παρακαταθήκης.

Πιστεύει τώρα ότι η υπόλοιπη συλλογή κλάπηκε και έχει υποβάλει καταγγελία στην τοπική αστυνομία. Η διαμάχη μεταξύ της Λο, του Μανσέλ και της Bricks & Minifigs συνεχίστηκε για πάνω από ένα χρόνο χωρίς σημάδια επίλυσης, με όλα τα μέρη να δείχνουν το ένα το άλλο ως υπαίτιο.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ενεπλάκη ένας YouTuber με το όνομα Reckless Ben – φέρνοντας αυτό το τοπικό δράμα στο προσκήνιο.

Μια καμπάνια που έγινε viral

Ο Reckless Ben – του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μπεν Σνάιντερ – λέει ότι ο Μανσελ επικοινώνησε μαζί του για βοήθεια,

Η επακόλουθη καμπάνια του Σνάιντερ εναντίον της Bricks & Minifigs και των νέων ιδιοκτητών του franchise περιελάμβανε περίτεχνα κόλπα – όπως η δημιουργία μιας ιστοσελίδας με τίτλο «Κλέβουμε από Ηλικιωμένους» με το λογότυπο της Bricks & Minifigs. Αργότερα δημοσίευσε βίντεο που έδειχναν πώς τοποθέτησε μια πινακίδα που έγραφε «κλέψαμε τις οικονομίες μιας ζωής μιας οικογένειας» απέναντι από το σπίτι ενός από τους νέους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ταξίδεψε ακόμη και στη Γιούτα, όπου βρίσκεται η μητρική εταιρεία της Bricks & Minifigs.

Στις 27 Μαρτίου, κατηγορήθηκε από την αστυνομία του American Fork City για παρενόχληση, στοχευμένη πικετοφορία, διατάραξη της τάξης και εγκληματική καταπάτηση σε σχέση με ορισμένες από αυτές τις τακτικές.

Αλλά τα πράγματα πραγματικά εξερράγησαν στις 21 Μαΐου, όταν ο Σνάιντερ, ο οποίος έχει 1,4 εκατομμύρια συνδρομητές, δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Εντόπισα τον κλέφτη που έκλεψε LEGO αξίας 200.000 δολαρίων». Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές από τα μέσα Ιουνίου.

Η δημοτικότητά του έχει βοηθήσει στην υποστήριξη των χρηστών του διαδικτύου γύρω από τον Μανσέλ και τον πατέρα του – και πυροδότησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας.

Κάποιοι έχουν κατηγορήσει ακόμη και την αστυνομία της American Fork City ότι βοήθησε στην συγκάλυψη ενός εγκλήματος, ισχυριζόμενοι ότι εργάζονται για λογαριασμό της Bricks & Minifigs. Στις 29 Μαΐου, το αστυνομικό τμήμα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «η συμμετοχή μας σε αυτές τις υποθέσεις περιορίστηκε στην εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων και στην επιβολή του νόμου της Γιούτα».

Αλλά αυτή η δήλωση δεν κατάφερε και πολλά για να κατευνάσει τις φήμες, με κάποιους υποστηρικτές του Μανσέλ να διακόπτουν ακόμη και μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Ιουνίου στην American Fork City κατηγορώντας την αστυνομία για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Πολλαπλές αγωγές

Εν τω μεταξύ, η Bricks & Minifigs ισχυρίζεται ότι τα καταστήματά της λαμβάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και email.

Το κατάστημα στο Όρεγκον που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης έκλεισε αργότερα από την εταιρεία, «λόγω μιας καταστροφικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν κατηγορεί τους νέους ιδιοκτήτες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το κλείσιμο έγινε «επειδή το προσωπικό μας – συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εφήβων – αντιμετώπισε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο, στοχευμένη προσωπική παρακολούθηση και σαφείς απειλές για βόμβες που προκλήθηκαν από viral βίντεο».

Σε αγωγή που κατατέθηκε στα τέλη Μαΐου, η μητρική εταιρεία της Bricks & Minifigs λέει ότι ανέλαβε τον έλεγχο του καταστήματος αφού η Λο συσσώρευσε χρέη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Ισχυρίζονται επίσης ότι η Λο παραβίασε την εταιρική πολιτική συμφωνώντας να πουλήσει τη συλλογή με παρακαταθήκη.

Στην αγωγή, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η χαμένη συλλογή αξίζει 80.000 δολάρια, όχι τα 200.000 δολάρια που ισχυρίστηκε ο Reckless Ben.

Ισχυρίζονται ότι οι Σνάιντερ, Λο, Μανσέλ και άλλοι συνωμότησαν για να ηγηθούν μιας εκστρατείας παρενόχλησης και εκβιασμού εναντίον των ιδιοκτητών της εταιρείας και του νέου δικαιοδόχου που ανέλαβε το κατάστημα στο Όρεγκον.

Η Bricks & Minifigs χαρακτήρισε τη συζήτηση για τη χαμένη συλλογή ως ιδιωτική διαφορά μεταξύ της Λο και του Μανσέλ, αλλά λέει ότι προσπάθησε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

«Είμαστε απολύτως πρόθυμοι να καθίσουμε και να βρούμε έναν δίκαιο, βασισμένο στην πραγματικότητα τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο παππούς θα δικαιωθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στις 28 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, η Λο ισχυρίζεται ότι δεν έχει το σετ Lego και ότι ήταν μέρος του αποθέματος στο κατάστημα που μεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη. Μήνυσε την Bricks & Minifigs, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία «πήρε τον έλεγχο της επιχείρησης και άλλαξε τις κλειδαριές το ίδιο βράδυ».

A man who lost the use of his hand rebuilt his motor skills by building LEGO Star Wars sets – and now holds the record for the largest collection



With nearly 1,000 sets, it has been recognized by Guinness World Records pic.twitter.com/3Lq0j7jPAE — Dexerto (@Dexerto) June 6, 2026

Μια πολύτιμη συλλογή

Σε δήλωσή του στην Salem Business Journal, ο Μανσέλ είπε ότι ο πατέρας του άρχισε να συλλέγει Lego για να φροντίζει τα παιδιά και τα εγγόνια του.

«Τα Lego ήταν ένα παιχνίδι που μοιραζόμασταν όταν ήμουν παιδί και ήθελε να το μοιραστεί με τα εγγόνια του», είπε ο Μανσέλ.

«Επέλεξε τα Lego ως επένδυση και άρχισε να αγοράζει σετ και φιγούρες που θα διατηρούνταν καινούργιες και σε ένα κουτί, ώστε μια μέρα να μπορούν να πουληθούν για να βοηθήσουν στην πληρωμή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εγγονού του».

Ένα GoFundMe για την οικογένεια Μανσέλ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 465.000 δολάρια. Ο έρανος αναφέρει ότι τα χρήματα θα δαπανηθούν «για να βοηθήσουν τον Μπράιαν και τον πατέρα του να ανακτήσουν τη συλλογή τους ή την αξία της και να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα».

Ωστόσο, στις 10 Ιουνίου, ένας δικαστής της Γιούτα εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευε πλέον στον Σνάιντερ να κάνει αναρτήσεις σχετικά με τη διαμάχη.

«Θα ήθελα πολύ να μιλήσω, αλλά δυστυχώς έχουν ειπωθεί πολλά ψέματα για μένα και ένα δικαστήριο με διέταξε να σιωπήσω», ανέφερε στο BBC.

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