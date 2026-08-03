Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στην Ελλάδα, ο ξέφρενος χορός σε σκάφος και η γυμνή φωτογραφία (Video)

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Διακοπές στην Ελλάδα έκανε τον Ιούλιο η Έμιλι Ραταϊκόφσκι η οποία θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί κάποια όμορφα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Το μοντέλο μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες όπου ποζάρει με μαγιό στην παραλία, ενώ σε ένα βίντεο χορεύει ξέφρενα σε σκάφος που είχε την ελληνική σημαία.

«julio/Ιούλιος/july» έγραψε το 35χρονο μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησής της

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε συμπεριέλαβε και μία φωτογραφία από βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό, κρατώντας ένα ποτήρι κρασιού.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι που είναι σε σχέση με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, Ρομέν Γαβρά επισκέπτεται τελευταία συχνά τη χώρα, καθώς έχει βρεθεί στην Αθήνα και τη Σίφνο.

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