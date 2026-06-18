«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: «Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο να με βιάζει ενώ ο άντρας μου παρακολουθούσε»

Για χρόνια, η «Λούσι» είχε υποστεί κακοποίηση από τον σύζυγό της. «Μια ή δύο νύχτες πριν από τον γάμο μας, με γρονθοκόπησε στην μπροστινή πόρτα, οπότε έπρεπε να μετατρέψω πολλές από τις φωτογραφίες του γάμου μας σε ασπρόμαυρες για να μην φανούν οι μώλωπες».

Αλλά τίποτα δεν προμήνυε αυτό που ανακάλυψε ένα βράδυ στα τέλη του 2021.

«Ξύπνησα βλέποντας έναν άγνωστο από πάνω μου να με βιάζει και τον σύζυγό μου στο δωμάτιο που παρακολουθούσε. Ο άγνωστος σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας αρκετά γρήγορα, και μετά οχυρώθηκα στο δωμάτιο των παιδιών μου και τηλεφώνησα στον πατέρα μου… τηλεφώνησα και στην αστυνομία».

Ο σύζυγός της στη συνέχεια ομολόγησε ότι είχε προσκαλέσει αγνώστους στο σπίτι τους για να την βιάσουν. Άνδρες που είναι ακόμα ελεύθεροι.

«Τον ρώτησα, τι έχεις κάνει; Και μου είπε, πρέπει να μπω μέσα αλλιώς θα καταλήξω να σε σκοτώσω. Και του είπα, τι εννοείς; Μου είπε, αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά».

«Περνάω κάθε μέρα της ζωής μου με φόβο και ανησυχία. Αλλά περισσότερο από αυτό, νιώθω αναστατωμένη που αυτοί οι άντρες κυκλοφορούν ελεύθεροι».

Η Λούσι είπε ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες. Είπε: «Πιθανότατα πιστεύουν ότι έχουν γλιτώσει εντελώς από τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και επομένως μπορεί ακόμη και να συνεχίζουν».

Κακοποίηση που συνέβαινε στο σπίτι της και στο ίδιο της το κρεβάτι, ενώ τα παιδιά της κοιμόντουσαν στα υπνοδωμάτιά τους λίγα μέτρα μακριά. Την νάρκωσαν τόσο πολύ με υπνωτικά και με υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου, που δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε.

«Η αστυνομία ήρθε και εγώ και η μητέρα μου καθόμασταν εκεί και μου είπαν ότι με ναρκώνει. Ένιωσα ότι με είχαν πυροβολήσει στο στομάχι. Ήταν τόσο μεγάλο σοκ.

Μετά μου είπαν με τι με ναρκώνει, δηλαδή με καθαριστικό αυτοκινήτου. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που βρίσκω σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι όταν μου το παρέδωσαν, άνοιξα το πακέτο και μου είπε ότι το χρειαζόταν για το αυτοκίνητο».

Την πρώτη φορά που την νάρκωσε, λέει, αργότερα της είπε ότι νόμιζε ότι την είχε σκοτώσει.

«Στάθηκε πάνω από το σώμα μου για μισή ώρα και δεν τηλεφώνησε σε κανέναν».

«Ξυπνούσα και πονούσε κάτι στο σώμα μου και αναρωτιόμουν γιατί αρρώσταινα τόσο πολύ για χρόνια. Κοιτάζω πίσω στις φωτογραφίες [και] δεν αναγνωρίζω καν τον εαυτό μου».

Η Λούσι είπε πώς απέδωσε τα συμπτώματά της απλώς στο ότι δεν ήταν καλά, καθώς δεν μπορούσε να βρει καμία απάντηση για όλα αυτά εκείνη την εποχή.

«Άρχισα να βρέχω το κρεβάτι και δεν το είχα βρέξει καν ως παιδί. Δεν θα μπορούσα να καθίσω και να πιω νερό… και θυμάμαι ένα βράδυ που του είπα, νομίζω ότι θα πεθάνω απόψε.

«Θα με προσέχεις καθώς κοιμάμαι;» Και είπε «ναι». Και μετά, όταν με κάλεσε από τη φυλακή, μου είπε ότι έβαλε να με βιάσουν εκείνο το βράδυ».

Ο πρώην σύντροφός της τελικά φυλακίστηκε και αυτή τη στιγμή εκτίει την ποινή του, μαζί με άλλους άνδρες που κάλεσε να βιάσουν τη γυναίκα του στο σπίτι.

Η Λούσι λέει ότι η αστυνομία δεν διερεύνησε σωστά τους άλλους άνδρες που ο πρώην σύντροφός της είπε ότι εμπλέκονταν. Λέει ότι χάθηκαν χρόνια και χάθηκαν ευκαιρίες για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, κάνοντάς την να νιώθει «εντελώς απογοητευμένη».

«Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία γνώριζε ότι ένας άγνωστος είχε βρεθεί στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ και παραδέχτηκε ότι άλλοι άνδρες είχαν βρεθεί στην ιδιοκτησία μας για να με βιάσουν στο παρελθόν, δεν πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από το πλαίσιο του κρεβατιού», λέει.

Κράτησε το πλαίσιο του κρεβατιού για χρόνια, μάλιστα μετακόμισε παίρνοντας το μαζί. Η αστυνομία αργότερα ταυτοποίησε το DNA από πολλά άτομα. Ορισμένα προφίλ παραμένουν αταίριαστα. Κανένας από τους άνδρες δεν έχει συλληφθεί.

Παρά το γεγονός ότι τώρα έχει εμπιστοσύνη ότι η αστυνομία ενδιαφέρεται για την υπόθεση, είπε ότι θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει μια εξειδικευμένη επιχείρηση εξαρχής.

Αποφασισμένη να βρει απαντήσεις, άρχισε να ερευνά η ίδια. Ανακτά email, εντοπίζει διαδικτυακούς λογαριασμούς και διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό που αποκάλυψε, πιστεύει, υποδηλώνει ότι η κακοποίηση μπορεί να συνέβαινε εδώ και πολλά χρόνια και μπορεί να αφορούσε πολύ περισσότερους άνδρες.

«Είπε ότι με νάρκωνε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα για ένα χρόνο… στοιχεία από email και ούτω καθεξής δείχνουν ότι συνέβαινε για πολλά πολλά χρόνια πριν, αν πολλαπλασιάσεις δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα σε πολλά χρόνια, θα μπορούσε να είναι εκατοντάδες».

Ακόμα και μετά τη φυλάκισή του, ο πρώην σύντροφός της συνέχισε να επικοινωνεί μαζί της μέσω επιστολών από τη φυλακή, της έστελνε έργα τέχνης και δώρα – ακόμη και τηλεφωνώντας της από τη φυλακή.

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες από τη φυλακή, που έχει στη διάθεσή του το ITV News, ο πρώην σύντροφός της παραδέχτηκε ότι την νάρκωνε και προσκαλούσε άλλους άνδρες στο οικογενειακό σπίτι για να την βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Σε μια επιστολή από τη φυλακή, έγραψε «ο πραγματικός μου εαυτός με αποδέχεται για το τέρας που είμαι».

Η Λούσι πιστεύει ότι ο πρώην σύντροφός της δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί να επικοινωνήσει μαζί της από τη φυλακή.

Αλλά όπως έχουν τα πράγματα, οι άνδρες εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι και για τη Λούσι, ο φόβος δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ.

«Κάθε μέρα περνάω δίπλα από ανθρώπους και αναρωτιέμαι αν κάποιος με κοιτάζει για πολύ ώρα, ανησυχώ, ίσως αυτός να είναι ένας από αυτούς».

«Φοβόμουν να περπατάω στο σκοτάδι έξω για τόσα χρόνια της ζωής μου. Αλλά στην πραγματικότητα έπρεπε να φοβάμαι να είμαι στο σπίτι μου και στο κρεβάτι μου».

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