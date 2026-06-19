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19.06.2026 18:57

Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ ψηφίζουν και φέτος… Σκιάθο για τις διακοπές τους: Έφτασαν με λίαρ τζετ στο νησί

19.06.2026 18:57
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Πιστοί στο καλοκαιρινό τους ραντεβού με την Ελλάδα και φέτος, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ έφτασαν στη Σκιάθο, για να απολαύσουν τις διακοπές τους στο νησί των Σποράδων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» την Παρασκευή (19.06.2026), οι δυο τους έφτασαν πριν από μερικές ώρες στο νησί με ιδιωτικό τζετ από το Μονακό, όπου ο Ράσελ βραβεύτηκε για το έργο του.

Εδώ και πολλά καλοκαίρια το αγαπημένο ζευγάρι επιλέγει τη Σκιάθο για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα. H Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ έχουν τη δική τους κατοικία στις Αχλαδιές της Σκιάθου.

Οι δύο ηθοποιοί επισκέπτονται τη Σκιάθο εδώ και 25 χρόνια και λατρεύουν τόσο τις παραλίες της όσο και τα εκλεκτά εδέσματα και τη φιλικότητα των κατοίκων του νησιού.

Οι κάτοικοι τους συναντούν συχνά σε βόλτες στη χώρα ή σε γεύματα δίπλα στη θάλασσα, με το διάσημο ζευγάρι να κρατά χαμηλό προφίλ και να δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 19:16
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LIFESTYLE

Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ ψηφίζουν και φέτος… Σκιάθο για τις διακοπές τους: Έφτασαν με λίαρ τζετ στο νησί

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