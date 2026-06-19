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19.06.2026 12:59

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε δει αβυσσαλέα ντεκολτέ σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων από πολύ σοβαρές δημοσιογράφους» (Video)

19.06.2026 12:59
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Για ένα σχόλιο που έκανε η Πόπη Διαμαντάκου για το πράσινο φόρεμα της Λένας Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συζήτησαν η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της, με την παρουσιάστρια να υποστηρίζει τις στυλιστικές επιλογές της anchorwoman.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να ανατρέξει στο παρελθόν, αναφερόμενη και σε άλλες εμφανίσεις δημοσιογράφων σε δελτία ειδήσεων τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «προκλητικές».

«Τώρα για την κυρία Φλυτζάνη, εγώ βρήκα το φόρεμα φανταστικό και καθόλου προκλητικό. Γιατί αν πάω λίγο στο παρελθόν και θυμηθώ παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων, έχουμε δει αβυσσαλέα ντεκολτέ, έχουμε δει γυαλάδες σαν τις δικές μου να παίζουν σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων από πολύ σοβαρές δημοσιογράφους. Έχουμε δει πανάκριβα κοσμήματα που ήταν προκλητικά. Έχουμε δει πάρα πολλά. Τώρα, να φανεί λίγο σε ένα πολύ κομψό φόρεμα, δεν με ενόχλησε καθόλου πραγματικά. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τις συγκεκριμένες κυρίες αλλά θυμάμαι παρουσιάστρια να βγαίνει με ντεκολτέ ως εδώ και γυαλάδα απίστευτη» τόνισε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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