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19.06.2026 12:35

Συγκινεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον πατέρα της – «Δεν είπα αντίο, δεν είπα αυτά που ήθελα» (Video)

19.06.2026 12:35
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Τη συνέντευξη που έδωσε η Φανή Χαλκιά στην εκπομπή «Μαμά-δες» και την εξομολόγηση για τον αγώνα που συνεχίζει να δίνει ο σύζυγός της με την υγεία του σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, με την παρουσιάστρια του Happy Day να αναφέρεται σε ένα προσωπικό της βίωμα και τραύμα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον πατέρα της, μοιράστηκε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που της γεννήθηκαν όταν εκείνος έφυγε απρόσμενα από τη ζωή μετά από τροχαίο.

«Αυτό που λέει, ότι έχει μείνει και ένα τραύμα στα παιδιά, που ο μπαμπάς είπε “Παιδιά φεύγω, τα λέμε το απόγευμα”, και τώρα δυόμιση χρόνια δίνει αυτόν τον αγώνα, πόσο σκληρό είναι αυτό. Ευτυχώς, όταν όλα πάνε καλά μετά, το ‘χεις σαν μία πολύ δύσκολη, επώδυνη ανάμνηση που σου ‘χει δώσει πολλά μαθήματα ζωής, αλλά ξέρεις ότι έχει ξεπεραστεί. Τώρα εδώ, σου λέει ότι εδώ και τρία χρόνια παλεύουν για μία σχετική κανονικότητα. Είναι ένας νέος άνθρωπος με δυο μικρά παιδάκια» είπε αρχικά, ενώ γυρίζοντας το θέμα στη δική της τραυματική εμπειρία εξομολογήθηκε:

«Πάντως λέω, ρε παιδιά, πώς σου μένει, ας πούμε… Ξέρεις, σε ένα τροχαίο σου μένει αυτό. Δηλαδή φεύγει ένας άνθρωπος, χαιρετιέστε και πιστεύεις ότι θα τον δεις το βράδυ, την επόμενη μέρα και δεν γυρνάει ποτέ. Εδώ ο άνθρωπος δεν έχει φύγει και μακάρι σύντομα να γυρίσει στα παιδιά του, αλλά βάζω λίγο τον εαυτό μου σε σχέση με το τροχαίο του μπαμπά μου, γι’ αυτό και το αναφέρω. Αυτό δηλαδή που περιέγραψε ως τραύμα, ότι φεύγει ένας άνθρωπος και ξαφνικά δεν ξαναγυρνάει ή δεν ξαναγυρνάει όπως ήτανε… Μένεις πάντα με ένα “Τι έγινε τώρα;”… Δεν είπα αυτά που ήθελα… Δεν είπα το αντίο, δεν συζήτησα, δεν μοιράστηκα» τόνισε, συγκινημένη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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