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19.06.2026 09:21

Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της – «Για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά»

19.06.2026 09:21
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Μια συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της, τη γυναίκα που τη μεγάλωσε, εκείνη που -όπως αναφέρει- ήταν πάντα εκεί να τη φροντίζει και να της μαθαίνει τι σημαίνει αγάπη έκανε η Δανάη Μπάρκα με αφορμή τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες από τις στιγμές πριν το μυστήριο, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με πολύ τρυφερά λόγια στη γιαγιά της, δηλώνοντας ευτυχισμένη που είναι κοντά της στον γάμο της.

«Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη» αναφέρει μεταξύ άλλων και συνεχίζει:

«Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως “όμορφα” ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο. Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’αγαπαω γιαγιούλα μου».

Η Δανάη Μπάρκα καταλήγει με ένα υστερόγραφο, παροτρύοντας όλους όσοι έχουν ακόμα τη γιαγιά τους και τον παππού τους στη ζωή, να τους αγαπούν, να τους το δείχνουν και να συνειδητοποιούν εγκαίρως όλα αυτά τα ανεκτίμητα που τους προσφέρουν…

«Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο» σημειώνει.

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