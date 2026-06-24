Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης (Photos/Videos)

Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 24/6, στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι συμμετέχοντες έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, τα προβλήματα από το σύστημα monitoring, τις ζημιές από ασθένειες και φυσικές καταστροφές, καθώς και το κόστος παραγωγής.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, με αναφορές στο αγροτικό πετρέλαιο, στις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Όπως υποστήριξαν, τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

«Δεν υπάρχει μέλλον για εμάς»

Το μέλος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, και μέλος του Αγροτικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου, Γιάννη Κουτσούκης, μιλώντας στο onlarissa.gr τόνισε: «Οι καιρικές συνθήκες, όπως βλέπετε, είναι αντίξοες δυστυχώς όμως, οι συνθήκες στις οποίες αναγκαζόμαστε να καλλιεργούμε, να επιβιώνουμε και να συνεχίσουμε για το μέλλον μας, είναι τοξικές. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε σε αυτό το περιβάλλον. Οι πληρωμές ακόμη δεν γίνονται σωστά. Ήδη οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να καταρρέουν και να πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Λύση δεν βλέπουμε, και φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Μας αναγκάζει να έρθουμε εν μέσω καλοκαιριού, να κινητοποιούμαστε, για να καταλάβουν ότι πραγματικά το πρόβλημά μας χρήζει λύσης άμεσα. Δεν υπάρχει μέλλον για μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να βγούμε σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αιτήματα όπως την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μήνα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να δοθούν σε όλους τα χρήματα και, αν υπάρχουν ζητήματα, να γίνουν μετά οι απαραίτητοι έλεγχοι, να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής και να υπάρξει διασφάλιση τιμών που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ζούμε. Ταυτόχρονα όμως, χρειάζονται και μια σειρά από άλλα μέτρα και αποφάσεις, που υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες και από ζητήματα που μέσα στα μπλόκα είχε υποσχεθεί και είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα υλοποιήσει κάτω από την πίεση των μπλόκων και δεν τα έχει υλοποιήσει 5 μήνες μετά, αλλά και άλλα ζητήματα».

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