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24.06.2026 20:52

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι – Εκκενώθηκαν οι διπλανές πολυκατοικίες (Photos/Video)

24.06.2026 20:52
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Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στο Λουτράκι.

Η φωτιά, αφού κατέκαψε μεγάλο μέρος του κτιρίου τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ερευνούν τους χώρους για το ενδεχόμενο να υπήρχαν άστεγοι που είχαν βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

 Στο έργο της κατάσβεσης συέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο κτήριο προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές από τη φωτιά, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν οι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες.

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