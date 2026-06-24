Προσφυγικά: Σταματάει την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

Σταματούν την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντζής και η Suzon Doppagne

μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά.

Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που καλεί αμφότερους να κάνουν ένα βήμα πίσω και συγκεκριμένα την Περιφέρεια να διακόψει τη σύμβαση για την ανάπλαση των Προσφυγικών και τον Χαντζή να διακόψει την απεργία πείνας.

Μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας η κατάσταση της υγείας του Χαντζή έφτασε σε οριακό σημείο. Ο ίδιος πλέον ζυγίζει μόλις 36,2 κιλά, περπατά και μιλά με δυσκολία. Η Suzon Doppagne, αντίστοιχα, βρισκόταν στην 54η ημέρα απεργίας πείνας.

«Νικηφόρος ο αγώνας»

Αλληλέγγυοι ανακοίνωσαν σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με άλλα μέσα.

«Δηλώνουμε τη λήξη της απεργίας και τη συνέχεια του αγώνα με άλλα μέσα. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική», επεσήμαναν.

Τι αναφέρει το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς υπέρ τάχθηκαν οι παρατάξεις «Αθήνα Τώρα» και «Ανοιχτή Πόλη», κατά οι παρατάξεις «Αθήνα Ψηλά» και «Η Αθήνα ΜΑΣ», ενώ η «Λαϊκή Συσπείρωση», η «Ανατρεπτική Συμμαχία» και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Τεντόμας, δήλωσαν αποχή.

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις 20 Απριλίου -με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου- να αναλάβουν η Περιφέρεια και η κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών. Με στόχο να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σημερινούς διαμένοντες σε αυτά.

Σήμερα η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική μιας και η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν πρέπει να υπάρξει, το 2026, νεκρός από απεργία πείνας στη χώρα. Εδώ δεν χρειάζονται αφορισμοί, ούτε και κινήσεις μικροκομματικής εκμετάλλευσης.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Τονίζουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κοινότητας και παίρνει διαστάσεις διευρυμένης αντίδρασης. Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Δεν έχουν θέση λογικές επίδειξης δύναμης και σε καμία περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών, που θα μας βρει αντίθετους.

Υπάρχουν εκατοντάδες ευάλωτοι άνθρωποι που ζουν σήμερα στα Προσφυγικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και φροντίδα από την πολιτεία και όχι να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο. Υπάρχει τεχνικός τρόπος και με διάθεση συνεννόησης να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση με ελεγχόμενες μετακινήσεις των κατοίκων μέσα στη γειτονιά.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά και πάλι από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και την κοινότητα των Προσφυγικών, να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Δεν επιτρέπεται καμία αδιαλλαξία αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Καλούμε σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των Προσφυγικών.

Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Η διαβούλευση στη βάση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας μπορεί να διασφαλίσει τις μέγιστες κοινωνικές συναινέσεις.

Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή».

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