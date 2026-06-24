search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 23:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 22:17

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Έργα 15 εκατ. ευρώ σε Νάξο, Λέρο Ρόδο, Αμοργό, Λέρο, Σκόπελο, Αλόννησο, Ζάκυνθο, Κρήτη

24.06.2026 22:17
astypalaia_new
shutterstock

Υπεγράφη την Τετάρτη 24/6, σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψυδρίας με την εγκατάσταση νεών μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την κατασκευή των σχετικών υποστηρικτικών έργων.

Ειδικότερα:

  • Στις Κυκλάδες, βελτιώνονται υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης στη Νάξο και κατασκευάζεται δεξαμενή ύδρευσης στην Αμοργό.
  • Στα Δωδεκάνησα, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ύδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο.
  • Στις Σποράδες, αναβαθμίζονται δίκτυα στη Σκόπελο και πραγματοποιούνται υποστηρικτικά έργα αφαλατώσεων στην Αλόννησο.
  • Στα Επτάνησα, εγκαθίσταται μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού στη Ζάκυνθο
  • Στην Κρήτη, αναβαθμίζονται δίκτυα στη Βιάννο.

Ο κ. Παπασταύρου, μετά την υπογραφή της απόφασης, δήλωσε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του άξονα Παροχή Πόσιμου Νερού και διαχείριση υδάτων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράψαμε τη χρηματοδότηση 10 έργων σε 9 νησιά της χώρας, που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών και των υδροδοτικών δικτύων. Η σημερινή υπογραφή δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση. Εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με σχέδιο, συνεργασία και έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Έρχεται σε συνέχεια της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα που θέσαμε προχθές σε δημόσια διαβούλευση. Και πριν από το Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, που επίκειται άμεσα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Με πόρους, με έργα και με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δωδεκανήσων, Γιάννης Παππάς και Μανώλης Κόνσολας, Μαγνησίας, Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος, Ζακύνθου, Διονύσης Ακτύπης, και Ηρακλείου Κρήτης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Επίσης, συμμετείχαν οι δήμαρχοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης, Αλονήσσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης και Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης. Παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησαν οι δήμαρχοι Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης και Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας. Συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα βίντεο και τα πειστήρια που «πρόδωσαν» τον δράστη – Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι – Εκκενώθηκαν οι διπλανές πολυκατοικίες (Photos/Video)

Θρίλερ στο Αίγιο: Το άγνωστο DNA στο όπλο και τα σκοτεινά σημεία στο διπλό φονικό μητέρας και γιου





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rubio kelempias
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τη συμφωνία: Εμπόδιο ο Λίβανος, αντιδράσεις για κυρώσεις και Ορμούζ – Ο Ρούμπιο αναζητά στήριξη

metrita_xartonomismata
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εντοπίστηκαν 270.000 ευρώ, από τα 370.000 ευρώ που είχαν αρπάξει από 13χρονο, εκβιάζοντάς τον (Video)

ekab attikon nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

larisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης (Photos/Videos)

pasok-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 23:47
rubio kelempias
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τη συμφωνία: Εμπόδιο ο Λίβανος, αντιδράσεις για κυρώσεις και Ορμούζ – Ο Ρούμπιο αναζητά στήριξη

metrita_xartonomismata
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εντοπίστηκαν 270.000 ευρώ, από τα 370.000 ευρώ που είχαν αρπάξει από 13χρονο, εκβιάζοντάς τον (Video)

ekab attikon nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

1 / 3