Καλλιθέα: Νεκρός 17χρονος μετά από άγρια συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

Τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα προς Πέμπτη στην Καλλιθέα, καθώς ένα παιδί 17 χρόνων βρέθηκε νεκρό, μετά από συμπλοκή, με τραύμα από μαχαίρι.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12:00, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους κατοίκους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε.

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά.

Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές. Το μαχαίρι που εντοπίστηκε θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ κατά τις πρώτες εκτιμήσεις τα κίνητρα φαίνεται να σχετίζονται με οπαδική βία, σενάριο που εξετάζεται.

Κλιμάκια της Ασφάλειας συνέλεξαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών της αιματηρής επίθεσης.

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