Αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν σοβαρά τραυματία – 8 προσαγωγές

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 24/6, στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε έναν νεαρό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές και έχει εντοπίσει μαχαίρι που εξετάζεται ως το όργανο της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο έλαβε χώρα στην οδό Μεγαλουπόλεως 39 στην Καλλιθέα, ενώ ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά είναι 17-18 ετών.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με αντιπαράθεση οπαδικού χαρακτήρα.

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