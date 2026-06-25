search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 01:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 01:05

Αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν σοβαρά τραυματία – 8 προσαγωγές

25.06.2026 01:05
peripoliko-nyxta

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 24/6, στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε έναν νεαρό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές και έχει εντοπίσει μαχαίρι που εξετάζεται ως το όργανο της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο έλαβε χώρα στην οδό Μεγαλουπόλεως 39 στην Καλλιθέα, ενώ ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά είναι 17-18 ετών.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με αντιπαράθεση οπαδικού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Εντοπίστηκαν 270.000 ευρώ, από τα 370.000 ευρώ που είχαν αρπάξει από 13χρονο, εκβιάζοντάς τον (Video)

Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης (Photos/Videos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν σοβαρά τραυματία – 8 προσαγωγές

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τα ενήμερα δάνεια του νόμου Κατσέλη

MARIA_KARISTIANOU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «αέρα» η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Η ανάρτηση Καρυστιανού με αιχμές για τον Κοκοτσάκη

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 01:16
peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν σοβαρά τραυματία – 8 προσαγωγές

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τα ενήμερα δάνεια του νόμου Κατσέλη

MARIA_KARISTIANOU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «αέρα» η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Η ανάρτηση Καρυστιανού με αιχμές για τον Κοκοτσάκη

1 / 3