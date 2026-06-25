Καιρός: «Καμίνι» η δυτική και κεντρική Ευρώπη λόγω Ωμέγα Εμποδιστή, αλλά η Ελλάδα σε «ζώνη ασφαλείας» με μελτέμια και απογευματινή αστάθεια!

Φίλες και φίλοι, αυτό που συμβαίνει στον ευρωπαϊκό χάρτη τις τελευταίες ημέρες είναι ένα πραγματικά ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο. Η δυτική και κεντρική Ευρώπη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «καμίνι» εξαιτίας ενός πανίσχυρου «Ωμέγα Εμποδιστή» που έχει δημιουργήσει έναν εφιαλτικό θερμικό θόλο.

Οι πιέσεις στην ατμόσφαιρα έχουν κυριολεκτικά ζωγραφίσει το ελληνικό γράμμα Ω, πράγμα που σημαίνει ότι στο κέντρο του σχηματισμού υπάρχουν υψηλές πιέσεις οι οποίες μένουν κολλημένες και στάσιμες. Αυτές λειτουργούν σαν ένα τεράστιο «καπάκι» που πιέζει τον αέρα προς τη γη, τον θερμαίνει και δεν αφήνει τη θερμότητα να διαφύγει πίσω στο διάστημα, με αποτέλεσμα η γη να την αποθηκεύει, να την επιστρέφει προς τα πάνω και η θερμική συσσώρευση να χτυπάει κόκκινο!

Μιλάμε για έναν καύσωνα διαρκείας που σπάει αλλεπάλληλα κάθε ρεκόρ, εκτοξεύοντας την αισθητή θερμοκρασία ακόμα και στους 50 βαθμούς Κελσίου και προκαλώντας τεράστια θερμική καταπόνηση, αφού ούτε το βράδυ ο υδράργυρος δεν πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς. Το κύμα αυτό είναι τόσο εκτεταμένο που έφτασε μέχρι και τη νότια Σκανδιναβία, ενώ σήμερα το «ψήσιμο» με 40-42 °C αφορά κυρίως την ανατολική Ισπανία, τη Γαλλία, τις Βρυξέλλες, τη δυτική Γερμανία και τη βόρεια Ιταλία. Από αύριο έως και την Κυριακή, ο καύσωνας θα επεκταθεί στην Πολωνία και γενικότερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από τα Βαλκάνια και πάνω, όμως η Ελλάδα τη γλιτώνει για ακόμα μια φορά!

Η ίδια ακριβώς διάταξη που ψήνει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κρατάει εμάς σε απόλυτη «ζώνη ασφαλείας», αφού βρισκόμαστε σε χαμηλότερες πιέσεις, στη «δεξιά γραμμούλα» του γράμματος Ω. Έτσι, απολαμβάνουμε σχετική γαλήνη και, πότε με τα σύννεφα και τις αστάθειες και πότε με τα μελτέμια, οι θερμοκρασίες μας παραμένουν απόλυτα φυσιολογικές στους 33-35 °C. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για καύσωνα, καθώς το σύστημα αυτό από τη Δευτέρα θα μετατοπιστεί βορειοανατολικά και θα υποχωρήσει, περνώντας οριακά πάνω από το κεφάλι μας καθώς θα εξασθενεί.

Σήμερα, το σκηνικό στη χώρα μας ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σχεδόν παντού, αν και το πρωί ίσως σημειωθούν λίγες σκόρπιες ψιχάλες. Όσο όμως βαδίζουμε προς τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές, αλλά και μπόρες ή καταιγίδες, σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με τα φαινόμενα να είναι φυσικά πιο ισχυρές στα ορεινά. Από αυτή την απογευματινή αστάθεια εξαιρούνται η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια, δηλαδή οι περιοχές που πρόσκεινται στο Αιγαίο και επηρεάζονται από τα μελτέμια, καθώς και τα νησιά του Αιγαίου. Ευτυχώς, το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση παντού.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι εξασθενημένοι με σχεδόν άπνοια, όμως στο Αιγαίο τα μελτέμια θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω από τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φτάνοντας τους 32 με 34 βαθμούς στην Κρήτη, την Αργολίδα, την Αττικοβοιωτία, τον θεσσαλικό κάμπο και τη Θράκη.

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν πιθανές ψιχάλες στα δυτικά και τα νότια του νομού, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις θερμές ώρες της μέρας με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί και αργότερα μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, με τον υδράργυρος να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς.

Κοιτώντας μπροστά, αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, με την απογευματινή αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά. Ωστόσο, κρατήστε σημείωση για την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς περιμένουμε αισθητή ενίσχυση του μελτεμιού, αρκετή ζέστη, αλλά και πολύ αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Μέχρι τότε, απολαύστε τις ανάσες δροσιάς που μας χαρίζει η θέση μας στο χάρτη, προστατευτείτε από τον ήλιο και να είστε πάντα καλά και να προσέχετε!

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