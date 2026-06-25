Συναγερμός στη Νίκαια για την εξαφάνιση 17χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 18 Ιουνίου από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου χθες (24/6) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Δ. έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια με άσπρη λεπτομέρεια και κρατούσε μαύρο τσαντάκι. Φοράει σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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