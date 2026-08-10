Η Τζάκρη ρωτάει για τα… παρκαρισμένα Diamond DA62 MPP της δασοπυρόσβεσης

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Το θέμα με τα τρία ακινητοποιημένα νέα και πανάκριβα Diamond DA62 MPP που προορίζονταν για τον εναέριο συντονισμό της πυρόσβεσης επαναφέρει η Θεοδώρα Τζάκρη με ερώτησή της στη Βουλή, προς τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα Diamond DA62 MPP, τα οποία προμηθεύτηκε με «τυμπανοκρουσίες» τον προηγούμενο Νοέμβριο η κυβέρνηση με στόχο να λειτουργούν ως εναέρια κέντρα συντονισμού των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, ήταν καθηλωμένα στο έδαφος, γιατί απλά δεν είχαν… πιλότους.

Και υπενθυμίζει με αφορμή αυτή την αδυναμία, τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.

Κατά την κυρία Τζάκρη «τίθεται ευρύτερο ζήτημα για την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει σημαντικό μέρος της εναέριας πυρόσβεσης σε μισθωμένα ιδιωτικά μέσα, αντί της ενίσχυσης και πλήρους αξιοποίησης των δημόσιων εναέριων δυνατοτήτων. Με αφορμή και την προηγούμενη εμπειρία του ΕΚΑΒ, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ισχυρές, μόνιμες και ασφαλείς κρατικές δομές».

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