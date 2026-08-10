search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:49
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2026 16:03

Η Τζάκρη ρωτάει για τα… παρκαρισμένα Diamond DA62 MPP της δασοπυρόσβεσης

10.08.2026 16:03
THEODORA_TZAKRI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το θέμα με τα τρία ακινητοποιημένα νέα και πανάκριβα Diamond DA62 MPP που προορίζονταν για τον εναέριο συντονισμό της πυρόσβεσης επαναφέρει η Θεοδώρα Τζάκρη με ερώτησή της στη Βουλή, προς τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα Diamond DA62 MPP, τα οποία προμηθεύτηκε με «τυμπανοκρουσίες» τον προηγούμενο Νοέμβριο η κυβέρνηση με στόχο να λειτουργούν ως εναέρια κέντρα συντονισμού των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, ήταν καθηλωμένα στο έδαφος, γιατί απλά δεν είχαν… πιλότους.

Και υπενθυμίζει με αφορμή αυτή την αδυναμία, τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.

Κατά την κυρία Τζάκρη «τίθεται ευρύτερο ζήτημα για την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει σημαντικό μέρος της εναέριας πυρόσβεσης σε μισθωμένα ιδιωτικά μέσα, αντί της ενίσχυσης και πλήρους αξιοποίησης των δημόσιων εναέριων δυνατοτήτων. Με αφορμή και την προηγούμενη εμπειρία του ΕΚΑΒ, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ισχυρές, μόνιμες και ασφαλείς κρατικές δομές».

Διαβάστε επίσης:

Χριστοδουλάκης απαντά στη «Δημοκρατία» για τα 9 εκατ. από το Υγείας στην οικογενειακή εταιρεία Datamed – «Δεν υποχωρώ»

Φουλάρει επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ: Καμπάνια ενημέρωσης με διαδοχικά σποτ και πολλές απαντήσεις – καρφιά

Καρυστιανού για αποχωρήσεις: Είχαμε αντιληφθεί το παρακίνημα, δεν θα δεχτώ εκβιασμούς – «Μύδροι» για Αυγερινό (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chania_souda_klopi_psaria_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Σούδα – Η πλωτή καταδίωξη και οι περιπετειώδεις συλλήψεις (photos)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:47
chania_souda_klopi_psaria_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Σούδα – Η πλωτή καταδίωξη και οι περιπετειώδεις συλλήψεις (photos)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

1 / 3