Ο Τραμπ βάζει «φρένο» στα παιδικά εμβόλια – Επιμένει στη σύνδεση με τον αυτισμό

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Την αναθεώρηση των ομοσπονδιακών συστάσεων για τους παιδικούς εμβολιασμούς στις ΗΠΑ ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τη Δευτέρα, 10/8. Η νέα κατεύθυνση περιορίζει τις κορυφαίες συστάσεις σε 11 βασικές ανοσοποιήσεις για σοβαρές και επικίνδυνες ασθένειες.

Το διάταγμα ζητά παράλληλα να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης του τριπλού εμβολίου MMR, που προστατεύει από ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο διαχωρισμός του σε τρεις ξεχωριστές δόσεις, οι οποίες θα χορηγούνται σε διαφορετικές επισκέψεις στον γιατρό.

«Με άμεση ισχύ, η κυβέρνησή μου αναγνωρίζει τις κορυφαίες συστάσεις παιδικών εμβολίων μόνο για 11 βασικούς εμβολιασμούς έναντι των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών, μαζί με το MMR, το οποίο ελπίζουμε ότι θα διαχωριστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στον Λευκό Οίκο.

«Οι ΗΠΑ έχουν συστήσει περισσότερα παιδικά εμβόλια από κάθε άλλη ομότιμη χώρα, ακόμη και διπλάσιες δόσεις σε σύγκριση με ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι εμβολιασμοί όπως εκείνοι κατά της ηπατίτιδας Β, της COVID-19 και της γρίπης δεν θα αποτελούν πλέον καθολική σύσταση για όλα τα παιδιά.

Οι ανησυχίες των ειδικών και ο ρόλος των πολιτειών

Οι προτεινόμενες αλλαγές προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα ως προς τον διαχωρισμό των δόσεων και την αύξηση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των εμβολιασμών. Όπως επισημαίνουν, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αφήσει τα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού, πριν προλάβουν να επιστρέψουν στον γιατρό για την επόμενη δόση.

Σημειώνεται ότι το εκτελεστικό διάταγμα ζητά την αναθεώρηση των σχετικών συστάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο πρόεδρος μπορεί να επιβάλει από μόνος του νέους κανόνες για τον παιδικό εμβολιασμό σε ολόκληρη τη χώρα. Την αρμοδιότητα να επιβάλλουν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τους μαθητές έχουν οι πολιτείες και όχι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Από την πολιτική των εμβολίων στην έρευνα για τον αυτισμό

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε τις προηγούμενες ημέρες κρατήσει σε δεύτερο πλάνο το ζήτημα της πολιτικής εμβολιασμών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα όπως η υγιεινή διατροφή και οι πρωτοβουλίες για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να στηρίζουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού στα σχολεία. Το ζήτημα, ωστόσο, θεωρείται λιγότερο σημαντικό από τους Ρεπουμπλικάνους σε σύγκριση με τους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ συνεχίζει, πάντως, να συνδέει τα εμβόλια με τον αυτισμό. Το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει την πίεση προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια του αυτισμού. Ο Κένεντι είχε δεσμευτεί για νέα έρευνα πάνω στο ζήτημα, η οποία παρουσιάστηκε πέρυσι.

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος ζήτησε δημόσια από τον υπουργό Υγείας ενημέρωση για την πορεία της συγκεκριμένης έρευνας.

«Πώς πάτε με την έρευνα για τον αυτισμό;» ρώτησε ο Τραμπ. «Θα έχουμε μια απάντηση για εσάς», δήλωσε ο Κένεντι.

Η επιστημονική θέση και η έξαρση της ιλαράς

Η επιστημονική συναίνεση, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από δεκαετίες μελετών, απορρίπτει την ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα στα παιδικά εμβόλια και τον αυτισμό. Η ασφάλεια των παιδικών εμβολίων, αλλά και ο τρόπος, ο χρόνος και ο συνδυασμός με τον οποίο χορηγούνται, έχουν εξεταστεί μέσα από αυστηρές μελέτες, ενώ η παρακολούθησή τους συνεχίζεται επί χρόνια κατά τη χρήση τους.

Η συζήτηση για την αλλαγή των ομοσπονδιακών συστάσεων ανοίγει την ώρα που ξεκινά η σχολική χρονιά σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο, η χώρα αντιμετωπίζει έξαρση ιλαράς, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της νόσου.

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