Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 4 εναέρια

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/6, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.
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