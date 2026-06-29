search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 17:05

Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 4 εναέρια

29.06.2026 17:05
pyrosbestiki new

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/6, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Βάρδα Ηλείας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Διαβάστε επίσης:

Γυναίκα γλίτωσε από πνιγμό στο Σαρακίνικο της Μήλου – Έδωσε μάχη με τα κύματα (Video)

Κόλαφος από την εισαγγελέα για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Προτείνει την ενοχή των 2 κατηγορουμένων

Λαγοκέφαλοι: 15χρονος έσπασε ρεκόρ – Έπιασε 158 από τα τοξικά ψάρια (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis kasos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»

PHOTO 1′
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ύψιστη διάκριση του Ομίλου Συγγελίδη και του επίσημου δικτύου διανομέων Citroën

leukada toyristria pyrisvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά στο Νυδρί – Αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της

dua-lipa-mitera
LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα μάς συστήνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της – «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού μας!» (Photos)

fysiko aerio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Η Ευρώπη κινδυνεύει να μπει στον χειμώνα με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου εδώ και 15 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ - Τον έφτυσα μέσα στο δικαστήριο» (Video)

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 17:42
<div style="width:1px;height:1px"></div>androulakis kasos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»

<div style="width:1px;height:1px"></div>PHOTO 1′
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ύψιστη διάκριση του Ομίλου Συγγελίδη και του επίσημου δικτύου διανομέων Citroën

<div style="width:1px;height:1px"></div>leukada toyristria pyrisvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά στο Νυδρί – Αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της

1 / 3