Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 4 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/6, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Διαβάστε επίσης:

Γυναίκα γλίτωσε από πνιγμό στο Σαρακίνικο της Μήλου – Έδωσε μάχη με τα κύματα (Video)

Κόλαφος από την εισαγγελέα για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Προτείνει την ενοχή των 2 κατηγορουμένων

Λαγοκέφαλοι: 15χρονος έσπασε ρεκόρ – Έπιασε 158 από τα τοξικά ψάρια (Video)











