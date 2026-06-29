search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 09:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 07:04

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στον Χάρακα Λακωνίας

29.06.2026 07:04
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο - Media

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στον Χάρακα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:08 και είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός εκτός από τη Λακωνία έγινε αισθητός στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 41χρονη στο δωμάτιο που διέμενε

Κηφισιά: 21χρονος συνελήφθη να πηγαίνει με 210 χιλιόμετρα επί της Αθηνών – Λαμίας

Λαμία: 65χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου παιδιού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
censori-west-new
LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι: Σάλος με το προκλητικό πάρτι των 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες (Video/Photos)

olth
BUSINESS

ΣτΕ: Δικαίωση για τον ΟΛΘ στη διαμάχη για τον διαγωνισμό του λιμένα Βόλου – Επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ η υπόθεση

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Η Ελλάδα παραμένει χωρίς λειτουργικό δίκτυο ραντάρ και αξιόπιστη έγκαιρη προειδοποίηση

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Αναζητείται αστυνομικός στην Ηλεία – Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία

FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πάνω από το 85% των πυρκαγιών προκαλείται από αμέλεια – 133 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

oikonomakou_tserela
LIFESTYLE

«Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε»: Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Οικονομάκου και Τσερέλα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 09:25
censori-west-new
LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι: Σάλος με το προκλητικό πάρτι των 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες (Video/Photos)

olth
BUSINESS

ΣτΕ: Δικαίωση για τον ΟΛΘ στη διαμάχη για τον διαγωνισμό του λιμένα Βόλου – Επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ η υπόθεση

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Η Ελλάδα παραμένει χωρίς λειτουργικό δίκτυο ραντάρ και αξιόπιστη έγκαιρη προειδοποίηση

1 / 3