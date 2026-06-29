Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στον Χάρακα Λακωνίας

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στον Χάρακα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:08 και είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός εκτός από τη Λακωνία έγινε αισθητός στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

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