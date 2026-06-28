Λαμία: 65χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου παιδιού

Ενας 65χρονος συνελήφθη στην Λαμία με την κατηγορία ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 2χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος στις αρχές του περασμένου μήνα φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο σε περιοχή της Λοκρίδας και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος.

Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport.gr στην παρούσα φάση οι ανακριτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που καίνε τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος κι άλλοι συνομήλικοί του. Μάλιστα το επίμαχο βράδυ φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητο του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

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