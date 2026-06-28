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28.06.2026 20:58

Καλλιθέα: Συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά σε κατοικία και το άλμα της ηλικιωμένης από το μπαλκόνι για να σωθεί

28.06.2026 20:58
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Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας, κατέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα, αλλά και την στιγμή που η ηλικιωμένη γυναίκα κάνει βουτιά στο κενό από τον πρώτο όροφο για να σωθεί.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κρέμεται από το μπαλκόνι ενώ οι φλόγες πετάγονται με μανία από το εσωτερικό του σπιτιού της.

Δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται από κάτω και της ζητούν να πηδήξει προκειμένου να σωθεί προσπαθώντας να την πιάσουν οι ίδιοι.

Η έναρξη της πυρκαγιάς

Το βίντεο καταγράφει στις 16:20 το μεσημέρι κατοίκους να κινούνται προς το κτίριο, αντιλαμβανόμενοι πως κάτι συμβαίνει, ενώ σπεύδουν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Λίγες στιγμές αργότερα, φαίνεται μία λάμψη στην είσοδο σαν έκρηξη.

Λίγο μετά, καταφθάνει το πρώτο πυροσβεστικό όχημα και οι πυροσβέστες ξεκινούν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης. 

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δείτε το βίντεο:

Πέντε τραυματίες

Η ηλικιωμένη και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο όπως και ένας ντελιβεράς που συμμετείχε στη διάσωσή της, ενώ και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. 

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

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