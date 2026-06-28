search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.06.2026 18:24

Ροδόπη: 17χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

28.06.2026 18:24
EKAV

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην ακτή Αρωγής στη Ροδόπη.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με τους γιατρούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του 17χρονου πριν τη διακομιδή του.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, όμως εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους ιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία του.

Διαβάστε επίσης:

Ελ. Βενιζέλος: Σύλληψη 32χρονης με πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της – Ήταν μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας

Καλλιθέα: Ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο – Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, το ένα πήδηξε για να σωθεί

Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Κορινθία -Έβαλε αυτοσχέδια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρεύματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο κάνει κινήσεις για να μπλοκάρει την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 που στήριξε ο Τραμπ

tsoukalas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Τσουκαλάς ανέλυσε τις «10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας εγκαυματίας από τη φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:07
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

1 / 3