Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Κορινθία -Έβαλε αυτοσχέδια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρεύματος

Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην Κορινθία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Μέσα στο 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 486 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 557.517,295 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 131 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 123 (93,89%) είναι από αμέλεια και οι 8 (6,11%) από πρόθεση.

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