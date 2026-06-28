Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας – Eπιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε, νωρίτερα στη 1 το μεσημέρι, σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας και ενεργοποίησε το 112.
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έως ότου τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο.
Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.
Εξαιτίας της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικίες και για προληπτικούς λόγους, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι προς Σοφικό.
Για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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