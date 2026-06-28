Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας – Eπιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε, νωρίτερα στη 1 το μεσημέρι, σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας και ενεργοποίησε το 112.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έως ότου τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Εξαιτίας της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικίες και για προληπτικούς λόγους, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι προς Σοφικό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… June 28, 2026

Για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. June 28, 2026

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