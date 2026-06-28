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28.06.2026 15:27

Στη δημοσιότητα υποβρύχια πλάνα από το ελικόπτερο που έπεσε στη λίμνη Αώου – Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανέλκυσής του (Video)

28.06.2026 15:27
limniAOU

Πλάνα από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπεσε στη λίμνη Αώου κατά την διάρκεια υδροληψίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας την στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανέλκυσής του.

Τέσσερις δύτες συμμετέχουν στην επιχείρηση και κάνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να αποκολλήσουν ορισμένα τμήματα του ελικοπτέρου, το οποίο βρίσκεται σε τρία μέτρα βάθος.

Στα υποβρύχια πλάνα που εξασφάλισε η ΕΡΤ διακρίνεται το βυθισμένο ελικόπτερο μέσα στη λίμνη όπως και οι δύτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Στο σημείο του που βυθίστηκε το ελικόπτερο κατά την διάρκεια υδροληψίας από τη λίμνη, έχουν τοποθετηθεί δίχτυα και πλωτά φράγματα συγκράτησης υγρών προκειμένου να περιοριστεί και να αποτραπεί η περιμετρική εξάπλωση τυχόν διαρροών στο ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση ανέλκυσης του ελικοπτέρου γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του υδάτινου οικοσυστήματος που υπάρχει στη λίμνη.

Για αυτό χρησιμοποιείται μάλιστα ειδική αντιρρυπαντική τεχνολογία από τα συνεργεία.

Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ρυμουλκήσουν το στροφείο και θα το βγάλουν τις επόμενες ημέρες στη στεριά, καθώς περιμένουν ένα γερανοφόρο όχημα.

Το ελικόπτερο έχει πέσει με το πλάι στη λίμνη. Η επιχείρηση αναμένεται να πάρει μέρες διότι οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες.

Η διαδικασή προβλέπει σταδιακή πλήρωση των μπαλονιών με αέρα για την ανύψωση του ελικοπτέρου στην επιφάνεια της λίμνης.

Προσεκτική ρυμούλκηση του αεροσκάφους σε σημείο όπου μπορεί να προσεγγίσει γερανοφόρο όχημα.

Να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο μετά την ανέλκυση θα μεταφερθεί στα Ιωάννινα, θα ασφαλιστεί σε ειδικό χώρο της αστυνομίας με τους εμπειρογνώμονες να βγάζουν τα συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης του.

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