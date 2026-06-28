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28.06.2026 14:04

Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό τη Δευτέρα η Αττική και ακόμη 28 περιοχές – Πού απαιτείται αυξημένη προσοχή

28.06.2026 14:04
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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και τη Δευτέρα οι Αρχές, για τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, σε «κίτρινο» συναγερμό (κατηγορία κινδύνου 3) βρίσκεται η Αττική και ακόμη 28 περιοχές.

Αναλυτικά:

Αττική

Εύβοια

Σκύρος

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Κορινθία

Αργολίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Λευκάδα

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιο Ορος

Ροδόπη

Έβρος

Σαμοθράκη

Λήμνος

Λέσβος

Χίος

Ψαρά

Αχαϊα

Ηλεία

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως εργασίες με χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ή κλαδιών, χρήση υπαίθριων ψησταριών και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199 ή το 112.

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