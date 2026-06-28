Χανιά: Συνελήφθη νεαρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Πέταξε πέτρα σε πυροσβεστικό όχημα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, όταν το μεσημέρι της Κυριακής άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη, κοντά στο Φράγκικο νεκροταφείο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, αλλά και η αστυνομία, αφού περίοικοι είχαν δει κάποιον τον ένοικο να βγαίνει από το σπίτι.

Τελικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά -η οποία σβήστηκε άμεσα- πιθανότατα προκλήθηκε από τον νεαρό ένοικο του διαμερίσματος που βλέποντας τα οχήματα να καταφτάνουν πέταξε πέτρα στο παρμπρίτζ οχήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κάποιον πυροσβέστη.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα από αστυνομικούς που τον εντόπισαν.

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