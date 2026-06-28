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28.06.2026 19:39

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

28.06.2026 19:39
pirosvestiki-omonoia

Από ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια κι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. 

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 40χρονος Ιρανός, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. 

Τρεις τραυματίες

Ο 40χρονος διακομίστηκε στο “Θριάσιο Νοσοκομείο” όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα δύο ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και συγκεκριμένα , ένας στο “Σωτηρία” με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος στον “Ερυθρό Σταυρό” καθώς τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το χώρο της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 12.00 σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου, στην Ομόνοια με τους ένοικους να απομακρύνονται στο πλαίσιο προληπτικής εκκένωσης που πραγματοποιήθηκε. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, με 7 οχήματα εκ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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