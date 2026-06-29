Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 41χρονη στο δωμάτιο που διέμενε

Νεκρή μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής μια γυναίκα στην περιοχή της Σούγιας, στα Χανιά.

Η 41χρονη σύμφωνα με το cretalive.gr, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου.

Διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα αίτια του θανάτου της θα διαπιστωθούν αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ωστόσο από τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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