Κηφισιά: 21χρονος συνελήφθη να πηγαίνει με 210 χιλιόμετρα επί της Αθηνών – Λαμίας

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Ένας 21χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία αφού εντοπίστηκε να τρέχει με το αυτοκίνητό του με παράνομη ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς Αττικής.
Ο νεαρός εντοπίστηκε με συσκευή ραντάρ. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ./ώρα με σκοπό την αποτροπή πρόκλησης κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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