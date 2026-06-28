Κηφισιά: 21χρονος συνελήφθη να πηγαίνει με 210 χιλιόμετρα επί της Αθηνών – Λαμίας

Ένας 21χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία αφού εντοπίστηκε να τρέχει με το αυτοκίνητό του με παράνομη ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς Αττικής.

Ο νεαρός εντοπίστηκε με συσκευή ραντάρ. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ./ώρα με σκοπό την αποτροπή πρόκλησης κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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