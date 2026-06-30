Αττική: Στο «στόχαστρο» κύκλωμα που διέπραττε διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες – Μεγάλη επιχείρηση, τουλάχιστον 8 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, αλλά και τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Mέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

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